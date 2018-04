Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f18008-9903-427f-81b3-67191f6e4379","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kommunista államban ortodox templom épül, és magyarok baptista imaházat is emelnek.\r

\r

","shortLead":"A kommunista államban ortodox templom épül, és magyarok baptista imaházat is emelnek.\r

\r

","id":"20180422_EszakKoreaban_beindult_a_templomepites_magyarok_is_erintettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f18008-9903-427f-81b3-67191f6e4379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80951210-0dff-4ae9-9293-9611126683bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_EszakKoreaban_beindult_a_templomepites_magyarok_is_erintettek","timestamp":"2018. április. 22. 08:59","title":"Észak-Koreában beindult a templomépítés, magyarok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","shortLead":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","id":"20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc2e1a-9ed7-4f34-a268-d08a4b13ad73","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","timestamp":"2018. április. 23. 06:07","title":"Elvehetik a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárságát, ha nálunk szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött. Nem megy messzire, a Polgári Magyarországért Alapítványnál dolgozik tovább az Origón megjelent interjú szerint.","shortLead":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött...","id":"20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08087fe9-25b4-4069-9f42-ee62c8bca092","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. április. 23. 19:22","title":"Távozik az Emmi éléről Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül bekeményíteni, máshol megpróbálják bevonni a telefonokat az oktatásba. Magyarország egyelőre a tiltás felé hajlik.","shortLead":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül...","id":"201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e3937-08fc-4fcf-bbef-da6f463413e2","keywords":null,"link":"/tudomany/201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Iskolai mobilhasználat: tiltják, tűrik, tanítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","shortLead":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","id":"20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088dddb1-eddb-4704-883a-9b8547b8703e","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","timestamp":"2018. április. 23. 20:48","title":"Vajna Tímea elárulta, melyik törzshöz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha tudná, hogy egy szakállas jeruzsálemi zsidó keres majd pénzt a levelével” – mondta az aukció vezetője.\r

","shortLead":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha...","id":"20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bb29d2-649f-4586-85e3-182a4f830b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","timestamp":"2018. április. 22. 21:08","title":"Mitől forogna Wagner a sírjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]