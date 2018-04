Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"240cbe1d-042e-410f-b542-178aa0839013","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Már hétezren osztották meg a fotókat.","shortLead":"Már hétezren osztották meg a fotókat.","id":"20180422_Penesz_lepi_a_Budai_Gyermekkorhazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240cbe1d-042e-410f-b542-178aa0839013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04d5e07-45bf-4d43-9f1c-4c3b64cf65f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Penesz_lepi_a_Budai_Gyermekkorhazat","timestamp":"2018. április. 22. 20:45","title":"Penész lepi a Budai Gyermekkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","id":"20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eaa2e0-53cb-448d-8b32-171db215a17f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","timestamp":"2018. április. 23. 08:04","title":"Vagy focinagyhatalom lettünk, vagy valaki trükközik a számokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul egy kollégájuk is szerepel. Az ELTE után így ez a jogi kar is kiállt a listázás és a gyűlöletkeltés minden formája ellen.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul...","id":"20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c61989-10e5-4ba5-ab82-3ffa70edb837","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","timestamp":"2018. április. 23. 13:07","title":"Kiáll a Figyelő listájára felkerült tanáráért a pécsi jogi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Április 8-ig volt a duma, most jönnek a döntések. Orbán Viktor jól halad a saját magával folytatott tárgyalásokkal, és hamarosan eredményt hirdet, hogy kinek kell levonulnia a színről, és ki bizonyíthatja még több munkával hűségét. Soros György is meghányja-veti, mit veszít két legfontosabb intézménye azzal, hogy egy illiberális állam fővárosában működik, az első lépéseket már megtette, hogy ezek máshova költözzenek. A hét legfontosabb kérdése azonban az lett, hol tölti következő éveit Gyárfás Tamás. Ez heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Április 8-ig volt a duma, most jönnek a döntések. Orbán Viktor jól halad a saját magával folytatott tárgyalásokkal, és...","id":"20180422_Ezt_is_megertuk_Orban_es_Soros_egyutt_bontjak_le_a_civilkedest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1fd437-3e2e-4c3f-807e-b0859f4f0898","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ezt_is_megertuk_Orban_es_Soros_egyutt_bontjak_le_a_civilkedest","timestamp":"2018. április. 22. 17:00","title":"Ezt is megértük: Orbán és Soros együtt bontják le a civilkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol nem nyert.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol...","id":"20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e803f19-5b94-4df9-a430-4f6dea25af1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","timestamp":"2018. április. 23. 08:49","title":"Patyi András: sehol nem rendeltek el újraszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","shortLead":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","id":"201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f4d25-e3be-4d05-9729-94f6b12585d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A Wall Street-i befektetők is fejest ugrottak a marihuánaüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","shortLead":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","id":"20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2884b7c-a126-43de-8a63-2da999ab13df","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","timestamp":"2018. április. 23. 09:04","title":"Hillary Clinton kapott egy elég kellemetlen kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]