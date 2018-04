Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"930df523-ba53-4b41-8518-edf99197adbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sherlockhoz méltón osztotta ki kollégáját.","shortLead":"Sherlockhoz méltón osztotta ki kollégáját.","id":"20180423_Benedict_Cumberbatch_kiakadt_Martin_Freeman_kritikaja_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=930df523-ba53-4b41-8518-edf99197adbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17371740-ef73-4bfa-92af-5ac95de48fb0","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Benedict_Cumberbatch_kiakadt_Martin_Freeman_kritikaja_miatt","timestamp":"2018. április. 23. 11:08","title":"Benedict Cumberbatch kiakadt Martin Freeman kritikája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","shortLead":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","id":"20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372ac4e-b707-4e09-be24-ab9c6bb71204","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","timestamp":"2018. április. 22. 11:41","title":"Elkapták a svájci férfit, aki Cadillacjével végigtarolta Gyenesdiást, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Ecsernél, két sérült van, torlódásra lehet számítani.\r

