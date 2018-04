Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMP-s politikus ellenben gondolkozik azon, hogy saját lapot indít, vagy valamilyen módon az ellenzéki médiára áldozza a pénzét. ","shortLead":"Az LMP-s politikus ellenben gondolkozik azon, hogy saját lapot indít, vagy valamilyen módon az ellenzéki médiára...","id":"20180424_Megsem_veszi_meg_Ungar_Peter_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54528666-1d31-48af-a301-09c8dd85cf0f","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Megsem_veszi_meg_Ungar_Peter_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 24. 07:16","title":"Mégsem veszi meg Ungár Péter a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","shortLead":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","id":"20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37399a69-998f-4bfa-a34d-f983427f8c28","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","timestamp":"2018. április. 23. 10:33","title":"DNS-en őrzik meg az ikonikus lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási kudarcot követően Vona Gábor pártelnök lemondott, és ezzel úgy tűnt, el is dőlt a kérdés, volt-e értelme a néppártosodásnak. A hvg.hu most kiszámolta, mit eredményezett a stratégia. Nos, nulla visszalépés mellett nettó 180 ezer pluszszavazat nem tűnik rossz eredménynek, már ha a kormányváltás illúzióját elfelejtjük.","shortLead":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási...","id":"20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a576df6-0f32-417a-92f8-0184c0d44777","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","timestamp":"2018. április. 23. 06:30","title":"Micsoda szemfényvesztés: a néppártos Jobbik mandátumokat lopott baloldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","shortLead":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","id":"20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6e62-6dc4-497e-af84-6d21158eda0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. április. 23. 12:56","title":"\"A magyarok az egészségükkel fizetnek\" - híres orvosi lap kritizálja az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol nem nyert.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol...","id":"20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e803f19-5b94-4df9-a430-4f6dea25af1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","timestamp":"2018. április. 23. 08:49","title":"Patyi András: sehol nem rendeltek el újraszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]