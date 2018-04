Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol nem nyert.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol...","id":"20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e803f19-5b94-4df9-a430-4f6dea25af1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","timestamp":"2018. április. 23. 08:49","title":"Patyi András: sehol nem rendeltek el újraszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506813cb-1a5c-4997-9511-6f51749f883b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi kisautókba hamarosan már csak és kizárólag villanymotorokat fognak szerelni.","shortLead":"Az apró városi kisautókba hamarosan már csak és kizárólag villanymotorokat fognak szerelni.","id":"20180424_smart_elektromos_villanyauto_daimler_akkumulator_varosi_kisauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506813cb-1a5c-4997-9511-6f51749f883b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30b0297-5156-4bb1-87be-3dc2dee461eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_smart_elektromos_villanyauto_daimler_akkumulator_varosi_kisauto","timestamp":"2018. április. 24. 13:25","title":"Nem vicc, 2020-tól az összes Smart elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","shortLead":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","id":"20180424_autopalya_elozes_kamion_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6134b98-7505-4b1b-a7c9-c17cd3f59684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_autopalya_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 24. 04:01","title":"130 km/h-nál az autópályán nem számít ilyen előzésre az ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség bizonyítékai között szereplő felvétel eredeti. ","shortLead":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség...","id":"20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0af7ad-714c-4824-a646-50b4f8f33b71","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","timestamp":"2018. április. 24. 07:36","title":"Magyar Idők: Vágatlan felvétel van arról, ahogy Gyárfás Fenyő kivégzéséről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján miniszterelnök lemondását hozó vértelen forradalom győzelmét. A hatalmi harcot részben az döntötte el, hogy a katonák száz számra törtek ki a laktanyákból, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján...","id":"20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057357db-3e89-44f6-a2ff-67338599262b","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 23. 16:48","title":"Villámforradalom és örömünnep Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem vicc. Egy rendes, tisztességes, tudományos szaklapban publikált tanulmány állítása szerint elviselhetetlenül büdös van a bolygó légkörében. ","shortLead":"Ez nem vicc. Egy rendes, tisztességes, tudományos szaklapban publikált tanulmány állítása szerint elviselhetetlenül...","id":"20180424_Fingszaga_van_az_Uranusznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c65a8-f478-4844-9556-6d3ac9c62fa4","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Fingszaga_van_az_Uranusznak","timestamp":"2018. április. 24. 11:26","title":"Fingszaga van az Uránusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és a vendégek okozta zaj miatt. Sokak szerint az idegenforgalom vissza fog esni, ami rossz lesz a mostani tiltakozóknak is. A többi város modellként tekint a palmai kísérletre. ","shortLead":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és...","id":"20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640a8a0-0728-4281-ae41-99ea71454f6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","timestamp":"2018. április. 24. 14:45","title":"A mallorcai Palma az első spanyol város, ahol turisták nem bérelhetnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]