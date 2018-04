Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes koordinációt - mondta Szél Bernadett az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. ","shortLead":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes...","id":"20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b8678-d6e4-4711-b6c6-a9111e02c528","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","timestamp":"2018. április. 25. 01:10","title":"Szél Bernadett: Megpróbálták leverni rajtunk, hogy nem jött létre a baloldali összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","shortLead":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","id":"20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44cd0f-a42d-4907-a1a0-aecc94ad495b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","timestamp":"2018. április. 23. 14:51","title":"Összesett és meghalt a londoni maratonon induló sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik az öt legnehezebb foglalkozás. Figyelembe vették a pozitív és a negatív szempontokat is. ","shortLead":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik...","id":"20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d85a86-dcad-4a58-95e0-309352866e41","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","timestamp":"2018. április. 24. 11:16","title":"Meghökkentő lista jött ki az embert legjobban kicsináló öt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor az egyik édesapa ezt kiposztolta saját privát közösségi oldalára, az iskola vezetése azzal hívta fel, hogy azonnal vegye le a kellemetlen megjegyzést, és burkoltan azzal fenyegették, hogy ellenkező esetben eltanácsolhatják a gyerekét az intézményből.","shortLead":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor...","id":"20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b2c18-8de0-418c-a1fd-4890f5fe5642","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","timestamp":"2018. április. 25. 11:28","title":"„Akkor keressen más iskolát a gyerekének!” – levetették a szülő kritikus Facebook-posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg a lendületet a Szabadság híd spontán birtokba vételéhez. 1990-ben a tévékészülékeket vitték az utcára, két évvel ezelőtt a jógamatracokat és a grillsütőket. A budapestiek idővel visszakövetelik maguknak a köztereket, a Szabadság híd ennek a legszebb példája. Az idei Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának is a Szabihíd a főszereplője, a kiállító kurátorokkal, a Kultúrgorilla csapatával beszélgettünk.","shortLead":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg...","id":"20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac5f05-3ba5-4d4b-90bb-ae41628466b5","keywords":null,"link":"/elet/20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","timestamp":"2018. április. 23. 15:00","title":"Egy spontán hídfoglalás jót tesz a városlakó léleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a nyár, kicsit meleg lehet a Mol Limók kétharmadában. ","shortLead":"Jön a nyár, kicsit meleg lehet a Mol Limók kétharmadában. ","id":"20180424_mol_limo_klima_csere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43362ff-9065-4036-ae38-f7c7a789f4a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_mol_limo_klima_csere","timestamp":"2018. április. 24. 16:17","title":"200 Mol Limóból kispórolták a klímát, de máris megbánták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]