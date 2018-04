Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is költhetjük igazán értelmes célra is a pénzünket.\r

\r

","shortLead":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is...","id":"20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a88e9e-0720-4270-94ea-1e7fe8b2efa8","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","timestamp":"2018. április. 24. 10:14","title":"Idén is választhatjuk a legkúlabb ballagási ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 07:30","title":"Nem akarja, hogy sikeres vállalkozása a halála után befuccsoljon? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","shortLead":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","id":"20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dfab6e-d7ae-4e1a-acc1-74272ccb08ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","timestamp":"2018. április. 25. 15:53","title":"Erős programmal jön idén a Barba Negra Track","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételeken szereplő férfi arcát nem látni, így nem bizonyított, hogy P. László az.","shortLead":"A felvételeken szereplő férfi arcát nem látni, így nem bizonyított, hogy P. László az.","id":"20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edd81a5-9f2c-4d60-a650-2134c073aa56","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","timestamp":"2018. április. 24. 06:05","title":"Körúti robbantás: nem bizonyított, hogy P. László van minden kamerafelvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","shortLead":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","id":"20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d82f5a-e47d-4c82-a7d5-40ce29055df9","keywords":null,"link":"/elet/20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","timestamp":"2018. április. 24. 09:57","title":"11 centis óriásszúnyogot találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","shortLead":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","id":"20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42378803-c057-4186-a635-0a5a4d486cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","timestamp":"2018. április. 24. 08:48","title":"Matolcsy nem lesz fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI) kutatóinak eredményei szerint.","shortLead":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI...","id":"20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b99e86c-bc8d-4908-89e2-941ca7e11107","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","timestamp":"2018. április. 24. 19:09","title":"Aggasztóan sok a műanyag a tengeri jégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]