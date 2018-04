Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen eltűnik. ","shortLead":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen...","id":"20180424_mitsubishi_lancer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f141fb-3c9d-410b-9e04-816571d26f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_mitsubishi_lancer","timestamp":"2018. április. 24. 09:28","title":"Nem mindenki repes az örömtől, hogy a Lancerből is SUV-t farag a Mitsubishi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél súlyosabb büntetést kért.","shortLead":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél...","id":"20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61331a7f-3054-4173-83e7-50b964a3d42f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Az ügyészség sohasem engedné szabadon Karadzicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok...","id":"20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb903bd0-718a-4c55-9852-c7ba9c4045fc","keywords":null,"link":"/sport/20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","timestamp":"2018. április. 25. 08:37","title":"Kis híján agyonvertek egy férfit a Liverpool–Roma előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan állítani arról, hogy ki vezetheti a negyedik Orbán-kormány várhatóan legnagyobb szerepet kapó minisztériumát. Orbán Viktor a választás másnapján csak annyit árult el: demográfiai súlypontú kormányzást akar, azt nem, hogy kikkel. A posztra Novák Katalin eddigi családügyi államtitkár mellett Palkovics László oktatási államtitkár esélyes, illetve egy rejtélyes harmadik, akit a távozó miniszter ajánlott utódául a miniszterelnöknek.","shortLead":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan...","id":"20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237d55dc-d374-4e7d-9c07-6b5ef98b98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","timestamp":"2018. április. 24. 06:30","title":"Balog után ki rázza gatyába Orbán demográfiai súlypontú minisztériumát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.","shortLead":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos...","id":"20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86f87-b5bf-4ae0-b7a9-4b75d5a81d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","timestamp":"2018. április. 25. 13:08","title":"Így kell intéztetni a kéményseprést, ha lakásba van bejelentve a gazdálkodó szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég moderátorai eldöntik, milyen káros tartalmakat kell eltávolítani a közösségi oldalról. Újítás: ezentúl egyszerűen lehet majd fellebezni is.","shortLead":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég...","id":"20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a599f70-57a7-4815-a766-363aac91a43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","timestamp":"2018. április. 24. 22:13","title":"A Facebook kerek perec megmondja, hogy mit és miért töröl – sőt mostantól fellebbezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a nyár, kicsit meleg lehet a Mol Limók kétharmadában. ","shortLead":"Jön a nyár, kicsit meleg lehet a Mol Limók kétharmadában. ","id":"20180424_mol_limo_klima_csere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7fbe38-71d0-4519-83e3-131b954b3bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43362ff-9065-4036-ae38-f7c7a789f4a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_mol_limo_klima_csere","timestamp":"2018. április. 24. 16:17","title":"200 Mol Limóból kispórolták a klímát, de máris megbánták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben hangsúlyozta, hogy nem helyes a muzulmán vallású bevándorlókra szűkítve vizsgálni az antiszemitizmust.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben...","id":"20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264be95e-4556-4efa-8480-994f8f347ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","timestamp":"2018. április. 24. 20:54","title":"Nem tanácsos kipát hordani a német nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]