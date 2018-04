Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti a pénzembereket: óvatosan kell közelíteni biotechnológiához és génterápiához, mert ha túl hamar meggyógyulnak az emberek, nem lesz kit kezelni, így nem térül meg a befektetés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti...","id":"20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508af01-0710-4099-9168-5c711d117cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","timestamp":"2018. április. 24. 08:03","title":"Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős understatement). Vélemény.","shortLead":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős...","id":"20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3df07d-f9f1-44d2-b43e-b994991a1e24","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","timestamp":"2018. április. 25. 11:05","title":"Seres: A nagy Márki-Zay-sejtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében, párosban Fucsovics Márton és Balázs Attila még érdekelt.","shortLead":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében...","id":"20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cb363-1346-4759-9d4e-7007be13eb4f","keywords":null,"link":"/sport/20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 25. 13:56","title":"Egyesben az utolsó magyar is kihullott a budapesti tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég moderátorai eldöntik, milyen káros tartalmakat kell eltávolítani a közösségi oldalról. Újítás: ezentúl egyszerűen lehet majd fellebezni is.","shortLead":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég...","id":"20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a599f70-57a7-4815-a766-363aac91a43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","timestamp":"2018. április. 24. 22:13","title":"A Facebook kerek perec megmondja, hogy mit és miért töröl – sőt mostantól fellebbezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]