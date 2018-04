Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","shortLead":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","id":"20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d8ed-410f-49f5-9eed-07ef406940e3","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","timestamp":"2018. április. 25. 17:05","title":"A mentőszolgálat szerint nem veszélyes a rothadó mentőautó, de azért lecserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebességhatárt jelentősen túllépte az elkövető, akinek azonban igen nehéz lesz kipostázni a büntetését.","shortLead":"A megengedett sebességhatárt jelentősen túllépte az elkövető, akinek azonban igen nehéz lesz kipostázni a büntetését.","id":"20180426_a_nap_fotoja_allati_gyorshajtas_traffipax_sebessghatr_kocsi_kacsa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e83164-02d7-4b6b-8529-4e0426af62b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_a_nap_fotoja_allati_gyorshajtas_traffipax_sebessghatr_kocsi_kacsa","timestamp":"2018. április. 26. 06:41","title":"A nap fotója: Állati gyorshajtást örökített meg a traffipax, ami nehezen büntethető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e092f5-f525-4d1e-8297-79713027cc3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős understatement). Vélemény.","shortLead":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős...","id":"20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3df07d-f9f1-44d2-b43e-b994991a1e24","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","timestamp":"2018. április. 25. 11:05","title":"Seres: A nagy Márki-Zay-sejtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén közös nyilatkozatot fogadnának el a résztvevők. Ennek szövegét azonban szinte az utolsó percben megvétózta a magyar kormány, és ezzel több tagállamnál is kihúzta a gyufát. ","shortLead":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén...","id":"20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86a93e7-4546-4c62-be15-c1c06bf26ada","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","timestamp":"2018. április. 26. 16:44","title":"Nagy felháborodást okoztak Orbánék, mert megvétózták az EU–Afrika-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","shortLead":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","id":"20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ef888f-87d0-4c75-93fe-865a7dabe219","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","timestamp":"2018. április. 25. 12:25","title":"Itt az életminőség-indikátor, nézze meg, jó helyen él-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","shortLead":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","id":"20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd7240-3e1f-4019-af74-4efd5a253d02","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","timestamp":"2018. április. 26. 14:52","title":"Elfogatóparancsot adtak ki egy ügyvéd ellen Oszter Sándor egyik perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]