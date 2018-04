Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia labdarúgó-válogatottal, 1984-ben pedig Los Angelesben olimpiát nyert a nemzeti csapattal.","shortLead":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia...","id":"20180424_elhunyt_henri_michel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a9812-848f-4f34-9d7a-c2dc8696d1ab","keywords":null,"link":"/sport/20180424_elhunyt_henri_michel","timestamp":"2018. április. 24. 17:25","title":"Elhunyt a legendás francia fociedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbff972-92fc-4e88-8ba3-874e27f0e93f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális X3-asra épülő új divatterepjáró 100 százalékban elektromos meghajtással rendelkezik. ","shortLead":"Az aktuális X3-asra épülő új divatterepjáró 100 százalékban elektromos meghajtással rendelkezik. ","id":"20180425_bmw_ix3_x3_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_villanyauto_elektromos_auto_mercedes_eqc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbff972-92fc-4e88-8ba3-874e27f0e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d79fc9-7fb0-4fb1-b424-b58ee1015be2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_bmw_ix3_x3_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_villanyauto_elektromos_auto_mercedes_eqc","timestamp":"2018. április. 25. 08:26","title":"Itt a BMW iX3: villanymotoros új divatterepjáró, 400 kilométeres hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid videó is látható a telefonról.","shortLead":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid...","id":"20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36573baf-e701-4a92-8395-1e7b1ce6f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","timestamp":"2018. április. 24. 13:01","title":"Holnap mutatják csak be, de máris vannak valós képek és videó az új Xiaomi telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea válthatja Seszták Miklós fejlesztési minisztert a 444.hu értesülése szerint.","shortLead":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea...","id":"20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d484483-425d-4387-b03c-59baed04a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","timestamp":"2018. április. 25. 07:38","title":"Bártfai-Mager Andrea lehet a fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt képes lebonyolítani az üzemeltetési pályázatot.","shortLead":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt...","id":"20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8002f-29c9-4df8-9dc0-9e33cdfb1aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. április. 25. 09:44","title":"Megint befutó lett a Rogánt és Habonyt helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség pályaorientációs napot tartott. Sikerült megtölteni és elsütni is, a rendőrség gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Négy gyerek sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség...","id":"20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d9b66-c1b9-4e9a-a59c-4cbcbe221ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","timestamp":"2018. április. 24. 12:26","title":"Könnygázpuska sült el az iskolai rendőrnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen a CIG Pannónia nevű biztosítótársaságban, illetve annak leányvállalatában. ","shortLead":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen...","id":"20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b2ebbe-c855-400f-9b64-f5b35a7c02ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","timestamp":"2018. április. 25. 19:17","title":"Mészáros dörzsölheti a tenyerét, az MNB rábólintott egy zsíros üzletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]