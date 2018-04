Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","shortLead":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","id":"20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d21e98a-615f-441c-92f8-52e3805d92ac","keywords":null,"link":"/sport/20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","timestamp":"2018. április. 24. 22:43","title":"Őrült meccsen nagyot nyert a Liverpool a Roma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre virradóra a találkozó programját.","shortLead":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre...","id":"20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d6ec2-f3bf-4ddc-9070-071eeeb9e15e","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","timestamp":"2018. április. 26. 06:47","title":"A demarkációs vonalon találkoznak a két Korea vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9fbd3f-9ff7-4192-837c-6abdffea9d36","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Önkritikusnak nem nevezhető interjút adott Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a HVG-nek. Még mindig azt emlegeti, támogatottságban az elmúlt 10 évben ő volt a legközelebb Orbánhoz.","shortLead":"Önkritikusnak nem nevezhető interjút adott Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a HVG-nek. Még...","id":"20180425_Karacsony_szerint_a_Jobbik_is_lehet_meg_a_demokratikus_oldalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9fbd3f-9ff7-4192-837c-6abdffea9d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8120f014-7f1f-4567-8013-93cdf4ec1d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Karacsony_szerint_a_Jobbik_is_lehet_meg_a_demokratikus_oldalon","timestamp":"2018. április. 25. 15:56","title":"Karácsony: \"A tüntetők már elhitték, hogy a Jobbik a demokratikus oldalon van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5fcba6-fd88-4ba4-99f3-6a50d0b6716c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület a szerdai fővárosi közgyűlés előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy több metróállomáson csak a peron és az aluljáró akadálymentes összekötését teszik lehetővé, az aluljáró és a felszín közötti kapcsolat sorsa bizonytalan. A ferdepályás liftek beépítésének tervét is kritizálták.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület a szerdai fővárosi közgyűlés előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy több metróállomáson...","id":"20180425_3as_metro_az_aluljarok_es_a_felszin_bevonasa_nelkul_semmit_sem_er_az_akadalymentesites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa5fcba6-fd88-4ba4-99f3-6a50d0b6716c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521dcbad-e48b-4fb7-bd47-ee6d5a1fdfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_3as_metro_az_aluljarok_es_a_felszin_bevonasa_nelkul_semmit_sem_er_az_akadalymentesites","timestamp":"2018. április. 25. 05:49","title":"3-as metró: Az aluljárók és a felszín bevonása nélkül semmit sem ér az akadálymentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában. ","shortLead":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában. ","id":"20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571dd7e2-707d-4067-b308-ee9a8bbf15b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","timestamp":"2018. április. 25. 13:15","title":"Életfogytiglant kapott a feltaláló, aki feldarabolta a svéd újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201817_a_fal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fa4c9f-b03e-4406-a51e-fd598d104a81","keywords":null,"link":"/itthon/201817_a_fal","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Hamvay Péter: A Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők, az így készült pakkot pedig egy kis idő elteltével e-postai úton juttatja el a rendszer. A funkció mostantól az Instagramon is működik.","shortLead":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők...","id":"20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725952e-c8f6-467f-a8c4-6dbe4abe9ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 25. 07:02","title":"Itt a link: néhány kattintással letöltheti az összes fotót és videót, amit eddig kitett Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]