[{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, egy kormánypárti politikus utasította erre a Zsolnay Kulturális Központ ügyvezetőjét.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, egy kormánypárti politikus utasította erre a Zsolnay Kulturális Központ ügyvezetőjét.","id":"20180425_fideszes_rahatasra_mondhattak_le_alfoldiek_pecsi_fellepeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4e637-9047-4761-8c20-56bba8a18fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_fideszes_rahatasra_mondhattak_le_alfoldiek_pecsi_fellepeset","timestamp":"2018. április. 25. 08:23","title":"Fideszes ráhatásra mondhatták le Alföldiék pécsi fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be a minisztert. Sőt, a lelkészből lett politikus korábbi gyülekezetének egyik tagja szerint valósággal istenként tiszteli Orbánt. 2012-től vezette az emberi erőforrások minisztériumát, a siker nem az a szó, ami jellemezte munkáját. Összeszedtünk néhány ikonikus pillanatot Balog Zoltán minisztersége idejéből, távozása alkalmából.","shortLead":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be...","id":"20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85c6d16-a506-44a5-87c1-ed01fe0bfb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","timestamp":"2018. április. 24. 11:38","title":"Távozik Orbán feltétlen híve, az otromba nyilatkozatok nagymestere, Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0399c423-448c-4fea-bdb5-483fa94aee81","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ha van keresett és jól fizetett szakma Magyarországon, az a számítástechnika, az ágazat iránt mégsem érdeklődnek a nők: a dolgozóknak mindössze 11,6 százaléka, az informatikát tanulóknak pedig 16,5 százaléka jön a körükből. Az EU-ban április 26-a a szektorban dolgozó lányok napja, ennek alkalmából ültünk le cáfolni a sztereotípiákat Balogh-Mázi Máriával, Majával, aki több banki rendszer kidolgozása után férjével, Balogh Péterrel mentorál kezdő vállalkozásokat, emellett egy állásközvetítő céget vezet.","shortLead":"Ha van keresett és jól fizetett szakma Magyarországon, az a számítástechnika, az ágazat iránt mégsem érdeklődnek a nők...","id":"20180424_Valahogy_elhitettek_hogy_vannak_noi_szakmak_es_vannak_ferfi_szakmak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0399c423-448c-4fea-bdb5-483fa94aee81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6f24a-6af5-439f-a41b-c6d929000c11","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Valahogy_elhitettek_hogy_vannak_noi_szakmak_es_vannak_ferfi_szakmak","timestamp":"2018. április. 24. 14:20","title":"\"Valahogy elhitették, hogy vannak női szakmák, és vannak férfi szakmák\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.","shortLead":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások...","id":"20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9088bb-cbc4-48b9-946c-8d3dc5dee5d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","timestamp":"2018. április. 25. 16:51","title":"Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.","shortLead":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő...","id":"20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfbfdc4-36fc-46d8-80c3-33648278bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. április. 24. 15:03","title":"Videó: Maga Steven Spielberg is belépett a virtuális valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbff972-92fc-4e88-8ba3-874e27f0e93f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális X3-asra épülő új divatterepjáró 100 százalékban elektromos meghajtással rendelkezik. ","shortLead":"Az aktuális X3-asra épülő új divatterepjáró 100 százalékban elektromos meghajtással rendelkezik. ","id":"20180425_bmw_ix3_x3_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_villanyauto_elektromos_auto_mercedes_eqc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbff972-92fc-4e88-8ba3-874e27f0e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d79fc9-7fb0-4fb1-b424-b58ee1015be2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_bmw_ix3_x3_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_villanyauto_elektromos_auto_mercedes_eqc","timestamp":"2018. április. 25. 08:26","title":"Itt a BMW iX3: villanymotoros új divatterepjáró, 400 kilométeres hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]