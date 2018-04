Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"281d239b-97d9-4fe1-a1ba-b1e92e7996eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túlmelegedhet a hűtőfolyadék elektromos pumpája, amely zárlatot, adott körülmények között tüzet is okozhat.","shortLead":"Túlmelegedhet a hűtőfolyadék elektromos pumpája, amely zárlatot, adott körülmények között tüzet is okozhat.","id":"20180427_116_millio_Audit_hivnak_vissza__ezek_a_tipusok_erintettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281d239b-97d9-4fe1-a1ba-b1e92e7996eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e54bc6-e477-4814-8986-99eb1206db6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_116_millio_Audit_hivnak_vissza__ezek_a_tipusok_erintettek","timestamp":"2018. április. 27. 09:38","title":"1,16 millió Audit hívnak vissza – ezek a típusok érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta.","shortLead":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem...","id":"20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292c620-4ab2-4e37-9024-61d289bbba7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"\"Áldozatok\" címmel reagált Kerényi a kirúgására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","shortLead":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","id":"20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa5c55f-b11a-41b4-b398-9b1ac04c99ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","timestamp":"2018. április. 26. 10:31","title":"Lehalt, elérhetetlen az e-tárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen a CIG Pannónia nevű biztosítótársaságban, illetve annak leányvállalatában. ","shortLead":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen...","id":"20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b2ebbe-c855-400f-9b64-f5b35a7c02ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","timestamp":"2018. április. 25. 19:17","title":"Mészáros dörzsölheti a tenyerét, az MNB rábólintott egy zsíros üzletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok millió videót távolítottak el csupán az első három hónapban a YouTube-ról, de a videomegosztónak igen jó oka volt erre.","shortLead":"Sok millió videót távolítottak el csupán az első három hónapban a YouTube-ról, de a videomegosztónak igen jó oka volt...","id":"20180426_2018_elso_negyedev_nyolcmillio_videot_tavolitottak_el_a_youtuberol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8579daff-ebfe-4baf-8b46-29aa89a903cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_2018_elso_negyedev_nyolcmillio_videot_tavolitottak_el_a_youtuberol","timestamp":"2018. április. 26. 13:00","title":"8 millióval kevesebb videót nézhet a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","shortLead":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","id":"20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b231d2-58d6-4d24-ae86-2d4f83c0831f","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","timestamp":"2018. április. 26. 21:04","title":"Bűnösnek találták Bill Cosbyt nemi erőszak vádjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c36ee12-4e79-415b-95d0-b185d07cb103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre, hogy a szállítmány már nem fér el az autópálya felüljárója alatt, nem lett jó vége a dolognak.","shortLead":"A sofőr nem vette észre, hogy a szállítmány már nem fér el az autópálya felüljárója alatt, nem lett jó vége a dolognak.","id":"20180426_range_rover_treler_kamion_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c36ee12-4e79-415b-95d0-b185d07cb103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbc489-6bc1-41ba-8589-a336ddbc05e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_range_rover_treler_kamion_baleset","timestamp":"2018. április. 26. 18:42","title":"Fotók: Elfelejtette leengedni a trélert a sofőr, leborotválta a híd a Range Rover tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát, a Jobbik és az LMP pedig történetének legjobb eredményét érte el a mögöttünk hagyott választások során. Török szerint a stratégiai szavazás egyértelműen 2018 komoly újdonsága. \r

","shortLead":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát...","id":"20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d804bcef-6e94-48ef-a3e9-db9c0b871f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","timestamp":"2018. április. 25. 20:59","title":"Török Gábor kielemezte a választásokat és mondott pár meglepő dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]