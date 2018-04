Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47","c_author":"","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen a politikus ránckrémeket lop egy üzletből. Korábban azt is kiderült, hogy nincs minden rendben a diplomájával. ","shortLead":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen...","id":"20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591721cb-2d16-408a-a5dd-436f47abe03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","timestamp":"2018. április. 25. 13:10","title":"Bolti lopáson érték a madridi régió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadta jelentését az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága, a CONT. Az összkép enyhén szólva is borzalmas: növekvő korrupció, csökkenő átláthatóság, egyszereplős közbeszerzések, rossz és nem hatékony kormányzás. Indokoltnak mondják a 7-es cikkely szerinti eljárás megindítását Magyarország ellen.","shortLead":"Elfogadta jelentését az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága, a CONT. Az összkép enyhén szólva is borzalmas: növekvő...","id":"20180425_Korrupcio_tularazasok_rossz_kormanyzas_lesujto_EUs_kritika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e2a2f-681c-428a-9ab7-65a1cd7db0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Korrupcio_tularazasok_rossz_kormanyzas_lesujto_EUs_kritika","timestamp":"2018. április. 25. 12:39","title":"Korrupció, túlárazások, rossz kormányzás: lesújtó EU-s kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe kerülhet a sofőrnek.","shortLead":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe...","id":"20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ff5c5-addf-455b-9648-15400e0dc60b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","timestamp":"2018. április. 26. 15:31","title":"Akár 900 ezer forintos büntetés napszemüvegben vezetésért – jogos vagy nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos, Navracsics Tibor – a résztvevők szerint az EU soros elnöki tisztét betöltő Bulgária, és néhány EU-s képviselő megmutatta, hogyan nem szabad EU-s ifjúsági konferenciát szervezni. Navracsics Tibor jelezte, nem helytálló, ami a tudósításokban szerepel.","shortLead":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos...","id":"20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af56e0e0-6a65-4c99-85eb-7f4b3a345d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","timestamp":"2018. április. 25. 12:37","title":"Navracsicsra és a topless-táncosokra is kiakadtak a botrányos EU ifjúsági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31 tejfölből 15-tel szemben kellett valamilyen probléma miatt eljárást indítani, három esetben élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak.","shortLead":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31...","id":"20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f641b56-e7e0-421d-9e4c-253dafbd11fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","timestamp":"2018. április. 26. 09:53","title":"Tejfölöket vizsgált a Nébih, van velük baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]