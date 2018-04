Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament alakuló ülése miatt az országgyűlési őrség korábban úgy határozott, délután kettőig lezárja a Kossuth teret.","shortLead":"A Parlament alakuló ülése miatt az országgyűlési őrség korábban úgy határozott, délután kettőig lezárja a Kossuth teret.","id":"20180426_Valtozik_a_majus_8i_tuntetes_idopontja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8722fa9-9318-4356-90c5-ea897947dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Valtozik_a_majus_8i_tuntetes_idopontja","timestamp":"2018. április. 26. 17:58","title":"Változik a május 8-i tüntetés időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","shortLead":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","id":"20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab69297-a0aa-4f3e-9665-9a77dc09f3c1","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","timestamp":"2018. április. 26. 12:46","title":"Trump sárkányenergiájáról tweetelt Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","shortLead":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","id":"20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be505207-5978-44ae-bbdb-f7a0a213afb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. április. 27. 04:01","title":"Egyszerű előzésnek indult az egész, aztán jött a durrdefekt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb repülőgéptípusának számító – Antonov An-–24-es.","shortLead":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb...","id":"20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ad0d7c-b7d2-4643-be1a-1691737c8727","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","timestamp":"2018. április. 26. 19:03","title":"Különleges óriás-repülőgép szállt le Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","shortLead":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","id":"20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104af4bd-9120-4305-9d96-bc88c0a5d462","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","timestamp":"2018. április. 27. 20:00","title":"A sármja zabálta fel Antonio Banderas karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már korábban is fontos volt.","shortLead":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már...","id":"20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb90ce9c-5e90-4cb7-9b33-017fbb036db6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","timestamp":"2018. április. 26. 09:28","title":"14 éve oktatják, mégsem fér a magyarok fejébe a szelektálási szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elképesztő fordulat. ","shortLead":"Elképesztő fordulat. ","id":"20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af11e2c5-4679-4bb4-877a-f10e49adb07a","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","timestamp":"2018. április. 26. 13:55","title":"Megvan a DK frakcióvezetője, alig fogja elhinni, hogy kit választottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]