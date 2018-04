Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","id":"20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60809385-a035-4819-896a-6dd07b3a6e36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","timestamp":"2018. április. 26. 22:56","title":"Baleset történt, félpályás útzár van a 2-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt, hogy szíve szerint az emberminisztert látná legszívesebben a Sándor-palotában. A hírek szerint most ismét ez a téma a fideszesek között. ","shortLead":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt...","id":"20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b363e-c1e6-4caa-9edc-42b53b13254c","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Megint az a téma a Fideszben, hogy köztársasági elnököt csinálnának Balog Zoltánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","shortLead":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","id":"20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ed329-adcd-4cfb-b0d3-925cf16d19c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","timestamp":"2018. április. 25. 13:33","title":"Babos Tímea és Charlie is Budapest díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","shortLead":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","id":"20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f73798-b7dd-42cb-92af-0c8742072337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Az Alkotmánybíróság sem engedné, hogy titkolják, kiket támogatnak az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen küldenek tovább ismerőseiknek egyre többen.","shortLead":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen...","id":"20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808482e-9623-4df0-90b3-324655e4dddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 26. 08:03","title":"A Viber tényleg letörli azokat, akik nem küldenek üzenetet 2 hétig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt a tavalyihoz hasonló járvány. Így is közel 9 ezerrel csökkent a népesség két hónap alatt.","shortLead":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt...","id":"20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa574e9-388e-4fcd-86ed-4e2e1131c575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","timestamp":"2018. április. 26. 09:15","title":"Nem mertek a magyarok több gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra jussanak vagy megtartsák a hatalmat – akár 37 éven át. Mit kapott cserébe Vincent Bolloré, a breton milliárdos, aki épp rákhalászatra indult volna, de ehelyett a rendőrségi fogdában kötött ki?","shortLead":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra...","id":"20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5d712a-e662-4193-8907-56a73f11fcb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","timestamp":"2018. április. 25. 13:55","title":"Így intézte el a milliárdos, hogy afrikai barátai és üzlettársai hatalmon maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]