Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","shortLead":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","id":"20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef848bc-778a-4380-b85e-7e791bbdbc20","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Bors: Újra kihallgatták Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","shortLead":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","id":"20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3821931-5626-473c-883d-54aa1a72cd04","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","timestamp":"2018. április. 26. 10:47","title":"Megfürdetik a hétvégén az Erzsébet hidat, és ez okozhat némi bosszúságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.","shortLead":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","shortLead":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","id":"20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b16b3f-5b2c-4c96-8a6c-a12d7225d93d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","timestamp":"2018. április. 26. 09:48","title":"Balog miniszter utódja szerint a halálos betegségek a tízparancsolattal elkerülhetőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely helyére kerülhet, ha ő valóban miniszteri feladatot kap – értesült a Hír TV.","shortLead":"Gulyás Gergely helyére kerülhet, ha ő valóban miniszteri feladatot kap – értesült a Hír TV.","id":"20180425_kocsis_mate_visszaterhet_az_orszagos_politikaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971cb24e-7157-4e61-a7b7-cadc7361458a","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_kocsis_mate_visszaterhet_az_orszagos_politikaba","timestamp":"2018. április. 25. 14:20","title":"Kocsis Mátét már Fidesz-frakcióvezetőként emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és 2004 között a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseiről – állítja belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. ","shortLead":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és...","id":"20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b283a-4cac-434c-a981-ab618a204985","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","timestamp":"2018. április. 26. 08:09","title":"Heti Válasz: Négy éven át rögzítette beszélgetéseit Gyárfással Portik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201817_a_fal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fa4c9f-b03e-4406-a51e-fd598d104a81","keywords":null,"link":"/itthon/201817_a_fal","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Hamvay Péter: A Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]