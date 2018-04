Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","shortLead":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","id":"20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0adf76c-993c-4f53-b71a-56244bea76df","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","timestamp":"2018. április. 27. 05:45","title":"Már-már félelmetes, milyen felhők kúsztak az ország fölé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb repülőgéptípusának számító – Antonov An-–24-es.","shortLead":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb...","id":"20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ad0d7c-b7d2-4643-be1a-1691737c8727","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","timestamp":"2018. április. 26. 19:03","title":"Különleges óriás-repülőgép szállt le Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő panmindzsoni katonai támaszponton, majd kézen fogták egymást, és a déli elnök átlépett az északi oldalra, igaz, ezt eredetileg nem tervezték. Utána az északiak vezetője ment át délre, ami ugyancsak történelmi lépés volt: phenjani vezető most először lépte át ugyanis az 1953-ban véget ért háború után létrehozott határt. Fotók a két Korea csúcstalálkozójáról, ahol talán most megváltozhat a világ.","shortLead":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő...","id":"20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64614f53-8efd-4ce9-9b5e-86a325528917","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Két férfi megfogta egymás kezét, és történelmet írt a háborús határon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.","shortLead":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében. A Spektrum most vetíti először a „Visszatérés Csernobilba” című dokumentumfilmet, mely bemutatja annak az új szarkofágnak az építését is, mely 100 évre hivatott megvédeni a környezetet.","shortLead":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében...","id":"20180426_csernobili_atomkatasztrofa_32_eve_spektrum_tv_dokumentumfilm_visszateres_csernobilba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b8b716-5769-4202-a3f4-c34b54dc13ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_csernobili_atomkatasztrofa_32_eve_spektrum_tv_dokumentumfilm_visszateres_csernobilba","timestamp":"2018. április. 26. 06:03","title":"Kapcsoljon ma este a Spektrumra, érdekesnek ígérkező film lesz a ma 32 éve történt csernobili katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most a Telenoron a sor: a 19 forintos percdíj mellett a korábbinál több mobilinternetet kínálnak.","shortLead":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most...","id":"20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afd3289-a8df-4988-9040-e7ba7d24a787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 26. 09:03","title":"Új tarifákat vezetett be a Telenor: 19 forintos percdíj, több mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus két házának képviselői előtt beszélő francia elnök szerint a világszerte terjedőben lévő nacionalizmus a világ fejlődését veszélyezteti.","shortLead":"Az amerikai kongresszus két házának képviselői előtt beszélő francia elnök szerint a világszerte terjedőben lévő...","id":"20180425_Macron_elitelte_a_nacionalizmust_es_az_izolacionizmust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bdca4-9238-43eb-86d8-81232e00625f","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Macron_elitelte_a_nacionalizmust_es_az_izolacionizmust","timestamp":"2018. április. 25. 20:17","title":"Macron elítélte a nacionalizmust és az izolacionizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt a tavalyihoz hasonló járvány. Így is közel 9 ezerrel csökkent a népesség két hónap alatt.","shortLead":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt...","id":"20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa574e9-388e-4fcd-86ed-4e2e1131c575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","timestamp":"2018. április. 26. 09:15","title":"Nem mertek a magyarok több gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]