[{"available":true,"c_guid":"65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik...","id":"20180425_magyar_szloven_hokimeccs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c464d6-1969-4814-935b-1b04d63e8437","keywords":null,"link":"/sport/20180425_magyar_szloven_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 25. 22:04","title":"Kikapott és távol került a feljutástól a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében. A Spektrum most vetíti először a „Visszatérés Csernobilba” című dokumentumfilmet, mely bemutatja annak az új szarkofágnak az építését is, mely 100 évre hivatott megvédeni a környezetet.","shortLead":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében...","id":"20180426_csernobili_atomkatasztrofa_32_eve_spektrum_tv_dokumentumfilm_visszateres_csernobilba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b8b716-5769-4202-a3f4-c34b54dc13ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_csernobili_atomkatasztrofa_32_eve_spektrum_tv_dokumentumfilm_visszateres_csernobilba","timestamp":"2018. április. 26. 06:03","title":"Kapcsoljon ma este a Spektrumra, érdekesnek ígérkező film lesz a ma 32 éve történt csernobili katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet, miután otthona közelében elütötte őt egy autó. ","shortLead":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet...","id":"20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daf06c-59c9-4179-967a-9db4d2c13911","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","timestamp":"2018. április. 25. 14:38","title":"Elütötték a Novicsok-idegméreg egyik fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034f016c-d823-4cc7-b6e4-475b6cf97832","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Ez nem vicc, ez a valóság. Ezek a büdös kölkök ugyanis még boldogok sem tudnak lenni, erre is tanítani kell őket.","shortLead":"Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Ez nem vicc, ez a valóság. Ezek a büdös kölkök ugyanis...","id":"20180426_Gyarmathy_Eva_Tanora_a_boldogtalan_magyar_gyerekeknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034f016c-d823-4cc7-b6e4-475b6cf97832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada679a1-083e-47a2-a1c2-670021ee10e6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Gyarmathy_Eva_Tanora_a_boldogtalan_magyar_gyerekeknek","timestamp":"2018. április. 26. 09:54","title":"Gyarmathy Éva: Tanóra a boldogtalan magyar gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új fizetős útszakasznak köszönhető - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) igazgatóságának elnöke.\r

","shortLead":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új...","id":"20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7931e1a-9112-4a46-ae40-9d834e61ed59","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","timestamp":"2018. április. 25. 15:49","title":"Az állam jól megszedte magát az e-útdíjakon, tavaly csak a három új fizetős szakaszon kaszált 9,6 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]