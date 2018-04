Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazánk hét intézménnyel képviselteti magát a Times Higher Education friss listáján.","shortLead":"Hazánk hét intézménnyel képviselteti magát a Times Higher Education friss listáján.","id":"20180426_Het_magyar_egyetem_is_ott_van_Europa_legjobbjai_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598eb5fb-8486-4f8b-aa63-9711a55bf41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Het_magyar_egyetem_is_ott_van_Europa_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Hét magyar egyetem is felkerült egy friss listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem hosszabbítja meg a 2018 december 31-én lejáró, ún. Salis-szerződést. Ezt a megállapodást 2006-ben kötötték, és a kontraktus értelmében a Volga-Dnyepr folyamatosan 10 Antonov An–124 típusú óriás szállítógépet tartott fenn a NATO rendelkezésére. ","shortLead":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem...","id":"20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b2989-f805-4517-8f74-c2514cfaa858","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 27. 10:30","title":"Kiadós orosz pofon üzleti alapon az európai NATO-tagállamoknak, köztük nekünk, magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar Helsinki Bizottság, és több más szereplő is – köztük a magyar állam.\r

\r

","shortLead":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar...","id":"20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1dcbd8-f20a-41f5-a2e3-8111eeb314c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Ez van, ha a magyar állam normálisan együttműködik egy fő-sorosista civil szervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók sztoriját. ","shortLead":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók...","id":"20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04ce0f-ce46-4575-a847-11d5f71ec62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 26. 13:05","title":"Brad Pitték készítik a Weinstein-ügyről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a tippelgetésnek.","shortLead":"Vége a tippelgetésnek.","id":"20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a9161-30d8-49b0-beb2-168bf316883e","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","timestamp":"2018. április. 27. 12:04","title":"Bejelentették Katalin és Vilmos babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már korábban is fontos volt.","shortLead":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már...","id":"20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb90ce9c-5e90-4cb7-9b33-017fbb036db6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","timestamp":"2018. április. 26. 09:28","title":"14 éve oktatják, mégsem fér a magyarok fejébe a szelektálási szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon, bizonyíthatóan 12 gyilkosságot és 51 nemi erőszakot követett el.","shortLead":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon...","id":"20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65581785-e12f-4323-96b2-02410c96547f","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","timestamp":"2018. április. 26. 08:51","title":"40 évig tartó bujkálás után elkapták Amerika egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc035f9d-b6ea-4161-9e99-5f0470dbe2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 27. 17:34","title":"Átpréselte magát a zárt üvegajtón, keresik miatta a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]