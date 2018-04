Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig visszaszerezni.","shortLead":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig...","id":"20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e338ae2-96dd-4344-8aee-13665e8d71e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","timestamp":"2018. április. 27. 20:11","title":"Hát, nem a kállósemjéni volt az évszázad autólopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban...","id":"20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ab2d5-6f80-416e-aed5-42092b953026","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","timestamp":"2018. április. 28. 01:05","title":"Márki-Zay: Most nem egy új pártra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós támogatást, 2027 pedig az uniós költségvetés nettó befizetőjévé válhatnak a lengyelek.","shortLead":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós...","id":"20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354296ba-4e3f-46e8-959e-13aab2b2eacf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","timestamp":"2018. április. 27. 12:37","title":"Több milliárd euróval apadhat 2020-tól Lengyelország uniós támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","shortLead":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","id":"20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba6dc9-427a-4868-8d61-d8f6cf6372cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","timestamp":"2018. április. 27. 11:49","title":"Gyerekcsontvázat találtak Pompeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg év végére kapott időpontot egy olyan vizsgálatra, amellyel komoly betegségeket lehet megállapítani.","shortLead":"Egy beteg év végére kapott időpontot egy olyan vizsgálatra, amellyel komoly betegségeket lehet megállapítani.","id":"20180428_Aggodik_hogy_komoly_betegsege_lehet_8_honap_mulva_kivizsgaljuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421aa2f-3e32-48f9-85df-0cfcc645e203","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Aggodik_hogy_komoly_betegsege_lehet_8_honap_mulva_kivizsgaljuk","timestamp":"2018. április. 28. 13:20","title":"Aggódik, hogy komoly betegsége lehet? 8 hónap múlva kivizsgáljuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderüljön, kik a miniszterelnök által emlegetett \"Soros zsoldosok\", ám kiderült, ilyen lista nincs. Jávor feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanújával.","shortLead":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki...","id":"20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b5892-f6a9-4888-8413-5d076b4aee22","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"Lement a szavazás, a kormány hirtelen semmit sem tud a 2000 zsoldosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre kerül sor.","shortLead":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre...","id":"20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02ee66-4e05-4493-aa1d-9cb66d72c9b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","timestamp":"2018. április. 28. 12:36","title":"999 előzés négy versenyen: nem, ez sajnos nem a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat a gyakori védekezési lehetőségeket gyűjtötte össze, amelyeket akkor használunk, ha be kellene vallani tévedésünket.","shortLead":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat...","id":"20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2545d0f-f317-4f1e-88b9-cebe1b666891","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","timestamp":"2018. április. 28. 20:06","title":"Hogyan mentegetjük magunkat, ha tévedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]