Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f96af-5165-45c4-810c-3697e0af6f97","keywords":null,"link":"/elet/20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","timestamp":"2018. április. 28. 09:30","title":"\"A Városligetbe költözött az állatkert\" - a liget őrein gúnyolódik a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén úgy döntött, a jövőben formanyomtatványokkal segítik a választópolgárokat a beadványok benyújtásában. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén úgy döntött, a jövőben formanyomtatványokkal segítik a választópolgárokat...","id":"20180427_urlap_keszul_a_valasztasi_csalasok_bejelentesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe8fc8-6723-47af-9d67-eda4ba57dfe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_urlap_keszul_a_valasztasi_csalasok_bejelentesere","timestamp":"2018. április. 27. 19:09","title":"Nagy változás: űrlap készül a választási csalások bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tenk András eddig a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok volt az önkormányzatnál, de most megszűnik ez a pozíció. ","shortLead":"Tenk András eddig a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok volt az önkormányzatnál, de most megszűnik ez a pozíció. ","id":"20180427_Megszuntettek_az_LMPs_kepviselojelolt_poziciojat_Csepelen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3a289e-6921-42bc-a1fa-d22c709eb91e","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Megszuntettek_az_LMPs_kepviselojelolt_poziciojat_Csepelen","timestamp":"2018. április. 27. 19:41","title":"Megszüntették az LMP-s képviselőjelölt pozícióját Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","shortLead":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","id":"20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e156e3-5785-4199-96bd-7640d33c13b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","timestamp":"2018. április. 28. 12:20","title":"Ettől összeszorul a nagyurak gyomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat a gyakori védekezési lehetőségeket gyűjtötte össze, amelyeket akkor használunk, ha be kellene vallani tévedésünket.","shortLead":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat...","id":"20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2545d0f-f317-4f1e-88b9-cebe1b666891","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","timestamp":"2018. április. 28. 20:06","title":"Hogyan mentegetjük magunkat, ha tévedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","shortLead":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","id":"20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde49354-d9c8-43cb-8034-db948d17f972","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","timestamp":"2018. április. 28. 15:14","title":"Velencében sorompókkal vetnek véget a turistaáradatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé a kommunista diktatúrában, ha valami igazán fontosat kell bejelenteni. Ő az, aki simán kiborul a képernyőn, ha valami szomorút hírt közöl, és alig bír magával, olyan boldog, ha valami jót mond a nézőknek. Az észak-koreai diktátor és a dél-koreai elnök találkozója után nagyon fel volt dobva, annyira jó híreket mondott a nézőknek. ","shortLead":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé...","id":"20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c303536-6fc6-4b1b-8e99-83781a32eba4","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","timestamp":"2018. április. 28. 18:17","title":"Annyira komoly volt a Korea-csúcs, hogy Észak-Korea bevetette világhíres sztárbemondóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető járművek kora, az iparág koncentrációja is gyorsul. A háttérben olyan csúcsmenedzserek állnak, akik úgy néznek ki, mintha az életük csak a munkából állna.","shortLead":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető...","id":"201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0266d3-ee1b-455d-abab-c113bc552462","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"Az autóipar cézárjai: az autóversenyző, a pulóveres és akiről egytálételt is elneveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]