[{"available":true,"c_guid":"12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d","c_author":"","category":"kultura","description":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg, szívelégtelenség következtében.","shortLead":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg...","id":"20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3afa44-6b83-439f-af2b-bf02ce5a2944","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","timestamp":"2018. április. 29. 11:30","title":"Meghalt a 80 nap alatt a Föld körül és a Logan futása rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre kerül sor.","shortLead":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre...","id":"20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02ee66-4e05-4493-aa1d-9cb66d72c9b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","timestamp":"2018. április. 28. 12:36","title":"999 előzés négy versenyen: nem, ez sajnos nem a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért onnan. Ezt eddig nyolcszor tette meg. A férfiak között 21 sikeres mászással három, hegyi vezetőként dolgozó serpa tartja a rekordot.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért...","id":"20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6cb77-ff2f-4639-bcfb-2f3c40b5b07c","keywords":null,"link":"/elet/20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","timestamp":"2018. április. 28. 18:54","title":"Újabb csúcs felállítására készül a nő, aki a legtöbbször jutott fel a Mount Everestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az örök negyedik – tetszik, nem tetszik, egyre inkább ez a státusa Magyarországnak a visegrádi négyek között. ","shortLead":"Az örök negyedik – tetszik, nem tetszik, egyre inkább ez a státusa Magyarországnak a visegrádi négyek között. ","id":"201817_a_v4tagallamok_fejlettsegi_rangsora_magyarorszag_sok_teruleten_sereghajto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c790b6e4-60cb-4a90-b7f0-1233d1fe44ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817_a_v4tagallamok_fejlettsegi_rangsora_magyarorszag_sok_teruleten_sereghajto","timestamp":"2018. április. 28. 09:00","title":"Magyarország sok területen sereghajtó a a V4-ek közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban...","id":"20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ab2d5-6f80-416e-aed5-42092b953026","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","timestamp":"2018. április. 28. 01:05","title":"Márki-Zay: Most nem egy új pártra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]