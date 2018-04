Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d","c_author":"","category":"kultura","description":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg, szívelégtelenség következtében.","shortLead":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg...","id":"20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3afa44-6b83-439f-af2b-bf02ce5a2944","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","timestamp":"2018. április. 29. 11:30","title":"Meghalt a 80 nap alatt a Föld körül és a Logan futása rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Egyrészt kár, hogy mi az elmúlt években (évtizedekben?) már ezerszer elmondtuk, hogy mit szeretnénk, csak senki nem hallotta meg, másrészt eleve már a kérdésfeltevés hibás. Vélemény. ","shortLead":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó...","id":"20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcf486-b948-43cc-b3de-992cbe837313","keywords":null,"link":"/elet/20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","timestamp":"2018. április. 29. 08:05","title":"Orbán Viktor szomorú nőügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af60e8-7fb6-4a10-be6b-ccafa54822f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiszivárgott kép után hivatalosan is bemutatkozott Lara Croft utolsó, Shadow of the Tomb Raider címet viselő kalandja. A most kikerült előzetes alapján úgy tűnik, nemcsak akciódúsabb, de sokkal komorabb történetre is számíthatnak majd a játékosok.","shortLead":"Néhány kiszivárgott kép után hivatalosan is bemutatkozott Lara Croft utolsó, Shadow of the Tomb Raider címet viselő...","id":"20180428_shadow_of_the_tomb_raider_ps4_xbox_pc_square_enix_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1af60e8-7fb6-4a10-be6b-ccafa54822f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4ba6dd-3a0b-4a18-8d21-cd1ac0142313","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_shadow_of_the_tomb_raider_ps4_xbox_pc_square_enix_trailer","timestamp":"2018. április. 28. 13:03","title":"Jön az utolsó Tomb Raider játék, és vele a maja apokalipszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7ca17c-cef5-4306-b27e-a8e593c9ee32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mindent eldöntő, utolsó csatát vívta szombat este a magyar férfi jégkorong-válogatott a divízió I/A-s világbajnokságon a torna meglepetéscsapata, Nagy-Britannia együttese ellen. Ha nyert volna, feljut a világelitbe. 15,8 másodperc választotta el ettől, akkor sikerült 2-2-re egyenlíteniük a briteknek.","shortLead":"A mindent eldöntő, utolsó csatát vívta szombat este a magyar férfi jégkorong-válogatott a divízió I/A-s...","id":"20180428_magyarbrit_hoki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7ca17c-cef5-4306-b27e-a8e593c9ee32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7793005-15cd-44d4-bdc0-ae459a28104c","keywords":null,"link":"/sport/20180428_magyarbrit_hoki","timestamp":"2018. április. 28. 19:28","title":"Magyarország–Nagy-Britannia: 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]