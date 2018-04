Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e66f3e37-26d6-4f87-9f60-3469a8f831aa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert a szombati szabadedzésen és az időmérőn is az élen végzett, de a start nem igazán sikerült jól számára.","shortLead":"Michelisz Norbert a szombati szabadedzésen és az időmérőn is az élen végzett, de a start nem igazán sikerült jól...","id":"20180428_michelisz_norbert_csak_harmadik_lett_az_elso_futamon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66f3e37-26d6-4f87-9f60-3469a8f831aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21559c66-2d75-4fe4-83c8-d51948b8553b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norbert_csak_harmadik_lett_az_elso_futamon","timestamp":"2018. április. 28. 16:39","title":"Michelisz Norbert csak harmadik lett az első futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0818616f-29e6-45cd-9880-f1825d35d0ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Dunántúl keleti felén és a Duna-Tisza közén alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős szél és jég kísérhet.","shortLead":"Vasárnap délután a Dunántúl keleti felén és a Duna-Tisza közén alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket erős szél és jég...","id":"20180428_viharosnak_igerkezik_negy_megyeben_a_vasarnap_itt_a_figyelmeztetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0818616f-29e6-45cd-9880-f1825d35d0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63351c0-847b-4d27-926b-b4512c63719c","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_viharosnak_igerkezik_negy_megyeben_a_vasarnap_itt_a_figyelmeztetes","timestamp":"2018. április. 28. 16:02","title":"Viharosnak ígérkezik négy megyében a vasárnap, itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","shortLead":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","id":"20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b428331e-82d6-4bc4-a310-793eb6dc5d33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2018. április. 29. 04:01","title":"Kitiltottak egy brit Tesla-sofőrt az autópályáról, és nem tudjuk azt mondani, hogy nem jogosan – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bbd99a-cb73-4e4c-85f1-cbcdb8decc99","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök úgy véli, hogy Ausztriának Emmanuel Macron francia elnök és nem a V4-ek oldalára kell állnia, mivel szerinte a visegrádi országok semmi izgalmasat nem kínálnak Európának.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök úgy véli, hogy Ausztriának Emmanuel Macron francia elnök és nem...","id":"20180429_szijjarto_az_osztrak_allamfo_atallt_soros_gyorgy_oldalara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bbd99a-cb73-4e4c-85f1-cbcdb8decc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aeb1d8-135a-48c8-9939-9097dc91e2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_szijjarto_az_osztrak_allamfo_atallt_soros_gyorgy_oldalara","timestamp":"2018. április. 29. 18:10","title":"Szijjártó: Az osztrák államfő átállt Soros György oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","shortLead":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","id":"201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f1492-f54f-4eeb-aa17-9c2289f03f04","keywords":null,"link":"/tudomany/201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","timestamp":"2018. április. 29. 10:12","title":"Jön egy különleges OnePlus telefon Bosszúállók-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","shortLead":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","id":"20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536488c3-3664-452a-83a6-207a74d7d9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","timestamp":"2018. április. 28. 16:48","title":"Vettelé a pole pozíció a Forma-1-es Azeri Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4395e0fc-1a90-4fc8-821c-627f08de4af4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Norbinak rengeteg rajongója van, de mind közül vélhetően a saját gyermeke adja a legtöbb energiát a pilótának. Még pedig a helyszínen, a versenypálya aszfaltcsíkja mellett.","shortLead":"Norbinak rengeteg rajongója van, de mind közül vélhetően a saját gyermeke adja a legtöbb energiát a pilótának. Még...","id":"20180429_a_nap_fotoja_michelisz_norbi_kislanya_hungaroring_szurkolo_johanna_wtcr_mogyorod_hyundai_honda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4395e0fc-1a90-4fc8-821c-627f08de4af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eccdb2-fac6-4be0-a6b9-546af476742e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_a_nap_fotoja_michelisz_norbi_kislanya_hungaroring_szurkolo_johanna_wtcr_mogyorod_hyundai_honda","timestamp":"2018. április. 29. 06:41","title":"A nap fotója: Hajrá apuci! Michelisz 1 éves kislánya is a Hungaroringen szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a felcsúti együttes öt forduló óta veretlen.","shortLead":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában...","id":"20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e99c67-d2a3-4851-8874-0a769316739a","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","timestamp":"2018. április. 28. 21:27","title":"Elverte a Puskás Akadémia Felcsúton a Balmazújvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]