[{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","shortLead":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","id":"20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea74970a-0f22-4e3d-93d0-626c7f67b377","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","timestamp":"2018. április. 29. 08:21","title":"20 km/h-val sem ment, mégis megbüntették gyorshajtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","shortLead":"A kormány tárgyal az Európai Bizottsággal.","id":"20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4842278f-46d2-417f-9db0-da3cbcfb5acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba7f14a-b1ce-43e6-8377-3fff38a72447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_Valtozhat_a_megujulo_energia_tamogatasi_rendszere","timestamp":"2018. április. 28. 15:36","title":"Változhat a megújuló energia támogatási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296b15aa-8627-4038-bcb0-e7c6d9bdee75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy elég nagy meglepetés lenne, ha egy ilyenben tűnne fel saját beiktatási ceremóniáján az újraválasztott orosz államelnök. ","shortLead":"Az biztos, hogy elég nagy meglepetés lenne, ha egy ilyenben tűnne fel saját beiktatási ceremóniáján az újraválasztott...","id":"20180429_Putyin_tuningautoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296b15aa-8627-4038-bcb0-e7c6d9bdee75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff20b57-a770-4096-9cc1-393032c43268","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_Putyin_tuningautoja","timestamp":"2018. április. 29. 11:20","title":"Egy ilyen ültetett elnöki limuzinnal ellopná a show-t Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó úgy tudja: a gazdaságfejlesztési és kereskedelmi ügyeket az új, Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztérium veheti át. ","shortLead":"Az RTL Híradó úgy tudja: a gazdaságfejlesztési és kereskedelmi ügyeket az új, Palkovics László vezette innovációs és...","id":"20180428_visszater_a_penzugyminiszterium_gulyas_gergelyek_kaphatjak_az_energetikat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f988a-2562-4338-9fd6-cdf01c93e000","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_visszater_a_penzugyminiszterium_gulyas_gergelyek_kaphatjak_az_energetikat","timestamp":"2018. április. 28. 19:58","title":"Visszatér a pénzügyminisztérium, Gulyás Gergelyék kaphatják az energetikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint száz ember kezén kattant bilincs, de csak egy részük dolgozott a cégnél, a többiek csupán a társaság nyilvántartásában szerepeltek.","shortLead":"Több mint száz ember kezén kattant bilincs, de csak egy részük dolgozott a cégnél, a többiek csupán a társaság...","id":"20180428_egy_tarskereso_ceget_is_utolert_a_torok_puccskiserlet_miatti_megtorlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488b9c74-5f40-4682-b651-436bf6aa3c13","keywords":null,"link":"/vilag/20180428_egy_tarskereso_ceget_is_utolert_a_torok_puccskiserlet_miatti_megtorlas","timestamp":"2018. április. 28. 17:10","title":"Egy társkereső céget is utolért a török puccskísérlet miatti megtorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","shortLead":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","id":"20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdfd2-251b-4bac-a46a-941ff1b51fe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","timestamp":"2018. április. 28. 16:46","title":"Bicikliút magyar módra: egy sornyi diófát kellett letarolni az építkezés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]