Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","id":"20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57294b68-e583-4b97-913a-69e78e4dcfb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","timestamp":"2018. április. 28. 19:41","title":"Komoly volt a tét, de nem volt teliltalálat az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","shortLead":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","id":"201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067a300-bce2-4692-801a-d458dd84b54b","keywords":null,"link":"/kkv/201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","timestamp":"2018. április. 28. 10:00","title":"Lassan egy sört sem ihat meg úgy Budapesten, hogy ne a NER-lovagokat gazdagítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350","c_author":"Halmos Máté","category":"elet","description":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország megalkotta a maga Orient Expresszét, mi pedig kipróbáltuk a legmenőbb kiadást, hogy levontuk a következtetést: a luxusvonat az új sétahajó.","shortLead":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország...","id":"20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207576cf-f9d1-4c50-b95a-1ca68d375137","keywords":null,"link":"/elet/20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","timestamp":"2018. április. 28. 20:00","title":"Kipróbáltuk a világ legmenőbb luxusvonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig néhány egyszerű lépéssel ez is könnyen karbantartható.","shortLead":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig...","id":"20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97f6ec-73ea-4cc1-a8f6-ea7b7a8db9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","timestamp":"2018. április. 29. 07:31","title":"Így újíthatja fel a motorteret 5 (nagyon) egyszerű lépésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]