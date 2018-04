Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni őt.","shortLead":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni...","id":"20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac702325-f418-410c-9609-51e1d7ea68e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","timestamp":"2018. április. 28. 21:20","title":"Bíróság elé állították a férfit, aki elásta a Zagyva árterében volt élettársa holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy a lengyel vezetés.","shortLead":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy...","id":"20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf563a-33ad-4261-a294-fe3ef61549c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","timestamp":"2018. április. 30. 07:30","title":"Itt a brüsszeli saller: így foszthatják meg a kormányt az EU-pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy thaiföldi konferencián két magyar delegáció is kint volt, hogy bejelentsék: jövőre Budapesten lesz a nemzetközi sportszervezetek éves közgyűlése, csakhogy Orbán nem bólintott rá. Így mind a 15 ember munkája végezetlenül jött haza.","shortLead":"Egy thaiföldi konferencián két magyar delegáció is kint volt, hogy bejelentsék: jövőre Budapesten lesz a nemzetközi...","id":"20180428_Van_az_a_sportrendezveny_ami_meg_Orbannak_sem_kell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d407eda-a489-4ae5-83db-37e94088b5f7","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Van_az_a_sportrendezveny_ami_meg_Orbannak_sem_kell","timestamp":"2018. április. 28. 15:00","title":"Van az a sportrendezvény, ami még Orbánnak sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon úgy tűnik, csak a gyártók sokszor szándékoltan limitált kibocsátása fogja vissza az értékesítési számokat.","shortLead":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon...","id":"20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4fa51-42b1-4467-b965-81ac5ad799f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 29. 17:50","title":"Lassan dugót okoznak a magyarországi luxusautók, nyílik a Bentley szalonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka szerint az üzleti életben gyakori jelenség a vállalati visszaélés. Magyarországon minden 5. válaszadó úgy véli, iparágában elterjedt gyakorlat a vesztegetés, ami felülmúlja mind a régiós országok, mind a fejlődő piacok átlagát - állapítja meg az EY legfrissebb, MTI-nek küldött globális felmérése.","shortLead":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka...","id":"20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d5fc16-0826-4410-bd1f-22f0be2842b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","timestamp":"2018. április. 30. 09:42","title":"Kétharmada van Magyarországon a korrupciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program végül elkezdődhetett, estére a vízszolgáltatást is helyreállították.","shortLead":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program...","id":"20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fc901-aa27-4cf9-b45b-53ee83745f90","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","timestamp":"2018. április. 28. 21:35","title":"Víz nélkül volt majdnem egész nap Hajdúszoboszló egy csőtörés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]