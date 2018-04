Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d","c_author":"","category":"vilag","description":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti miniszterelnök választáson, hogy ezzel is csökkentse a feszültséget. Ezzel viszont teljessé vált az április közepe óta bársonyos forradalom győzelme.","shortLead":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti...","id":"20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748c72ad-01d9-440c-aec1-a663d98b5a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","timestamp":"2018. április. 29. 10:16","title":"Teljessé vált az örmény forradalom győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c9627-69dd-457d-8dbd-019e9fb8ba06","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az Indiai-óceán térségében is nyomul Kína, amely a korábban indiai befolyás alatt álló szigetországot is a vazallusává tenné. Peking beruházásokkal vásárolja meg a Maldív-szigetek politikai behódolását.","shortLead":"Az Indiai-óceán térségében is nyomul Kína, amely a korábban indiai befolyás alatt álló szigetországot is a vazallusává...","id":"201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696c9627-69dd-457d-8dbd-019e9fb8ba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d9e8d4-c7c9-49ce-9d00-2f98c0a62912","keywords":null,"link":"/gazdasag/201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","timestamp":"2018. április. 30. 12:30","title":"A magyar fociedzők után Kína hódítaná meg a Maldív-szigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebbb7e-d75d-4926-9a52-dc2c02930442","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gyermekpszichológusként nap mint nap tapasztalom, micsoda erő, gyógyulni-fejlődni akarás lakozik egy kisgyermekben. Segítsük őt, hogy ezekkel az erőkkel élni tudjon. Ehhez azonban észre kell vennünk, ha nehéz időszakon megy keresztül.","shortLead":"Gyermekpszichológusként nap mint nap tapasztalom, micsoda erő, gyógyulni-fejlődni akarás lakozik egy kisgyermekben...","id":"20180429_Jelek_hogy_traumat_el_at_a_gyerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bebbb7e-d75d-4926-9a52-dc2c02930442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e93a4-6e7e-47cb-ba99-e34a211b605a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180429_Jelek_hogy_traumat_el_at_a_gyerek","timestamp":"2018. április. 29. 20:15","title":"Jelek, hogy traumát él át a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program végül elkezdődhetett, estére a vízszolgáltatást is helyreállították.","shortLead":"A Hajdúsági Ízek Fesztiválját is veszélyeztette a víz, ami elárasztotta a rendezvény területének egy részét. A program...","id":"20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa63e3b-e459-4ddf-8522-1fb33f51a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fc901-aa27-4cf9-b45b-53ee83745f90","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_viz_nelkul_volt_majdnem_egesz_nap_hajduszoboszlo_egy_csotores_miatt","timestamp":"2018. április. 28. 21:35","title":"Víz nélkül volt majdnem egész nap Hajdúszoboszló egy csőtörés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb amerikai szolgáltató lesznek.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb...","id":"20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e943cc6-c9ee-48c5-8b78-4f845da15926","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","timestamp":"2018. április. 30. 13:55","title":"Egyesül a T-Mobile amerikai vetélytársával, a Sprinttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]