Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek a szónoka, amelyet a Remix diszkóhoz szerveztek roma civilek.","shortLead":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek...","id":"20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5ec11-7dc8-452f-abec-bac6dac3d10d","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","timestamp":"2018. május. 01. 08:26","title":"Videó: Romák tüntettek a Remix diszkónál, de Kis Grofó mégis fellépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény született.","shortLead":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény...","id":"20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22828fb7-8b7c-4bf6-903f-d3b487688acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","timestamp":"2018. május. 01. 11:21","title":"Ha a Tesla hajót is gyártana, biztosan így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat kormánykatona, illetve iráni fegyveres vesztette életét. Egyelőre nem tudni, kik lőtték ki a rakétákat, korábban a nyugati hatalmak, illetve az izraeli légierő gépei lőtték a közel-keleti országot.

","shortLead":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat...","id":"20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57826119-e8f8-4a1f-bd89-f5bd6e6aed85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","timestamp":"2018. április. 30. 14:07","title":"Több tucat kormánykatona halt meg a Szíria elleni új légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","shortLead":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","id":"20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87790b4d-af5c-41ce-ae2c-501d257bd642","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 30. 11:18","title":"A fideszes vezetés majdnem 50 milliót költött ételre és italra Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","shortLead":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","id":"20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b835f-da4b-41b3-a931-cf2e2391b4ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","timestamp":"2018. április. 29. 17:06","title":"Óriásvillám csapott le éjjel Ceglédre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett egyelőre a tudósok is inkább aggódnak, semmint bizakodnak a jövőt illetően. Ez már a plasztikparadicsom, vagy lesz ennél rosszabb is?","shortLead":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett...","id":"201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ede18c-de5a-454e-8089-b652ff2f534c","keywords":null,"link":"/tudomany/201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","timestamp":"2018. április. 30. 14:00","title":"Belefulladunk a szemétbe, mire tényleg bevethetjük a műanyagfaló szuperenzimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","shortLead":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","id":"20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8aab0f-0f55-46b7-a133-2162500de60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","timestamp":"2018. április. 30. 19:38","title":"Oroszok ezrei álltak ma ki a Telegramért, erre most Irán is betiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]