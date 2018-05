Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról lemaradó finnek. A márka tavalyi feltámasztása – valódi csúcstelefon hiányában – nem sikerült túl átütőre, de a 2018-as Nokia 7 Plus révén most felcsillant a fény az alagút végén. Még úgy is, hogy a telefon csak középkategóriás.","shortLead":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról...","id":"20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b2a51-21e6-4ca6-a018-bf4cb4c7c255","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"Teszt: Egy Nokia telefon, amelyben végre benne van a szükséges plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bő félórás út alatt sokan kénytelenek állva utazni a tömött járatokon a 900 forintos jegyért, már ha sikerül feljutniuk a buszra.","shortLead":"A bő félórás út alatt sokan kénytelenek állva utazni a tömött járatokon a 900 forintos jegyért, már ha sikerül...","id":"20180429_tovabbra_sem_tudni_suritie_a_repteri_buszokat_a_bkk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da72a00-1459-4c11-b808-d2f8a72b0a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_tovabbra_sem_tudni_suritie_a_repteri_buszokat_a_bkk","timestamp":"2018. április. 29. 21:30","title":"Továbbra sem tudni, sűríti-e a reptéri buszokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","shortLead":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","id":"20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b835f-da4b-41b3-a931-cf2e2391b4ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","timestamp":"2018. április. 29. 17:06","title":"Óriásvillám csapott le éjjel Ceglédre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért szavaztak, mert elhitték neki, megvédi az országot a menekültektől, illetve jólétet remélnek a Fidesztől.","shortLead":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért...","id":"20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02517796-df01-47c5-9d47-80a2edcd8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 30. 14:23","title":"A megfélemlítés és az ellenzék bénázása miatt nyerhetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott. A Tasks bármilyen felületről használható, a feladatok így a telefonjára vagy épp Gmail-fiókjába is ugyanúgy átkerülnek – így aztán mindenhol szembe fog majd találkozni azzal, amit még nem végzett el.","shortLead":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott...","id":"20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b8eef-92ed-4c60-90f4-2d3563daf2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","timestamp":"2018. május. 01. 11:03","title":"Megjött a Google új alkalmazása: ha ebben írja fel a tennivalóit, aligha fogja elfelejteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon úgy tűnik, csak a gyártók sokszor szándékoltan limitált kibocsátása fogja vissza az értékesítési számokat.","shortLead":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon...","id":"20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4fa51-42b1-4467-b965-81ac5ad799f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 29. 17:50","title":"Lassan dugót okoznak a magyarországi luxusautók, nyílik a Bentley szalonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne hagyják őrizetlenül a holmijukat költözéskor. Jó hírünk a nagyvilágban – sokadik rész. ","shortLead":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne...","id":"20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5e977-b199-42b6-87c9-93d6987ed233","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","timestamp":"2018. május. 01. 15:15","title":"Magyar migránsok loptak Torontóban, egyiküket egy riporter is elkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]