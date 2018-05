Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy a lengyel vezetés.","shortLead":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy...","id":"20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf563a-33ad-4261-a294-fe3ef61549c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","timestamp":"2018. április. 30. 07:30","title":"Itt a brüsszeli saller: így foszthatják meg a kormányt az EU-pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","shortLead":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","id":"20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b18051-42f2-4324-9cb5-1a5844a6fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","timestamp":"2018. május. 01. 09:20","title":"Hatalmas hőstettet hajtott végre a rendőrség: megvédte az országot egy koszovói albántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","shortLead":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","id":"20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2555f4f-5960-49fe-8ed3-4584de0afe98","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. április. 30. 14:25","title":"Halálos baleset a Ferihegyre vezető gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai elnöknek. A facsemetét a két politikus együtt ültette el a Fehér Ház kertjében, ám most már újra egy üres füves terület van a helyszínen.","shortLead":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai...","id":"20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f96240-4d28-4e88-b242-ffd2c82e4b85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","timestamp":"2018. április. 30. 14:33","title":"Hova tűnt Macron fája a Fehér Ház kertjéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke.","shortLead":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség...","id":"20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2fa782-0d45-49f5-ac4b-51f0c028dbfe","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","timestamp":"2018. április. 30. 13:13","title":"Jégkorong-világbajnokságot rendezhet Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296b15aa-8627-4038-bcb0-e7c6d9bdee75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy elég nagy meglepetés lenne, ha egy ilyenben tűnne fel saját beiktatási ceremóniáján az újraválasztott orosz államelnök. ","shortLead":"Az biztos, hogy elég nagy meglepetés lenne, ha egy ilyenben tűnne fel saját beiktatási ceremóniáján az újraválasztott...","id":"20180429_Putyin_tuningautoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296b15aa-8627-4038-bcb0-e7c6d9bdee75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff20b57-a770-4096-9cc1-393032c43268","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_Putyin_tuningautoja","timestamp":"2018. április. 29. 11:20","title":"Egy ilyen ültetett elnöki limuzinnal ellopná a show-t Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszprém és Tata a listavezető az Otthon Centrum elemzése szerint.","shortLead":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki...","id":"20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431928a4-1e28-4969-939f-127f11af08a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","timestamp":"2018. április. 30. 08:40","title":"Eger a legélhetőbb vidéki város, a fővárosban a Belváros nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]