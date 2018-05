Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","shortLead":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","id":"20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d443ca-01bd-4bee-84e0-7f1b38859912","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","timestamp":"2018. április. 30. 07:59","title":"Észak-Korea a megbékélés jegyében Dél-Koreához igazítja az óráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"","category":"elet","description":"Három hónapos állást ajánl a WOW air

