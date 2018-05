Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken - derül ki a kereskedelmi bankok MTI kérdéseire adott válaszaiból. ","shortLead":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány...","id":"20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c06769-6cf6-4d13-ac55-ff37b3c94ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. április. 30. 10:21","title":"Viszik a csokot, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben hunyt el.","shortLead":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben...","id":"20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42de70f7-803b-405e-bb8d-28720f32405b","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","timestamp":"2018. április. 30. 14:30","title":"Meghalt az Újpest 17 éves focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee3f789-581c-4875-86ee-8f6af88b8a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyanok, akik egészen meglepő módon próbálják meg elütni az idejüket. Csak egy szuperdrága luxusautó, két lufi és néhány bankó kell hozzá.","shortLead":"Akadnak olyanok, akik egészen meglepő módon próbálják meg elütni az idejüket. Csak egy szuperdrága luxusautó, két lufi...","id":"20180429_unatkozo_fiatal_milliardosok_rollsroyce_penzzel_teli_lufi_video_luxusauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee3f789-581c-4875-86ee-8f6af88b8a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4606d757-c169-437f-97f7-612d23c3f884","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_unatkozo_fiatal_milliardosok_rollsroyce_penzzel_teli_lufi_video_luxusauto","timestamp":"2018. április. 29. 15:22","title":"Unatkozó fiatal milliárdosok: hát persze, hogy Rolls-Royce-szal fújnak fel pénzzel teli lufikat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","shortLead":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","id":"20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a9fc89-278d-4f91-b078-abf376e1ce7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","timestamp":"2018. április. 30. 11:03","title":"Miért van ma ez a férfi a Google kereső főoldalán, ki az a Johann Carl Friedrich Gauss?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat kormánykatona, illetve iráni fegyveres vesztette életét. Egyelőre nem tudni, kik lőtték ki a rakétákat, korábban a nyugati hatalmak, illetve az izraeli légierő gépei lőtték a közel-keleti országot.

","shortLead":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat...","id":"20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57826119-e8f8-4a1f-bd89-f5bd6e6aed85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","timestamp":"2018. április. 30. 14:07","title":"Több tucat kormánykatona halt meg a Szíria elleni új légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","shortLead":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","id":"20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85180aa5-2db1-40cf-84f0-cd0f0dd8be88","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","timestamp":"2018. április. 30. 09:21","title":"Régi rendőr Dacia és BMW Isetta: többek közt ezért is érdemes most Esztergomba látogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c9627-69dd-457d-8dbd-019e9fb8ba06","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az Indiai-óceán térségében is nyomul Kína, amely a korábban indiai befolyás alatt álló szigetországot is a vazallusává tenné. Peking beruházásokkal vásárolja meg a Maldív-szigetek politikai behódolását.","shortLead":"Az Indiai-óceán térségében is nyomul Kína, amely a korábban indiai befolyás alatt álló szigetországot is a vazallusává...","id":"201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696c9627-69dd-457d-8dbd-019e9fb8ba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d9e8d4-c7c9-49ce-9d00-2f98c0a62912","keywords":null,"link":"/gazdasag/201814__maldivszigetek__indiaikinai_hideghaboru__adoscsapda__a_sarkany_predai","timestamp":"2018. április. 30. 12:30","title":"A magyar fociedzők után Kína hódítaná meg a Maldív-szigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]