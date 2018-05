Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gabonban.","shortLead":"Gabonban.","id":"20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782d6d1-b303-4bad-907e-50fcb359fd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","timestamp":"2018. május. 01. 08:15","title":"Van úgy, hogy az alkotmánybíróság lemondatja a miniszterelnököt és feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz férfi a himalájai hegymászószezon első halálos áldozata.","shortLead":"Az olasz férfi a himalájai hegymászószezon első halálos áldozata.","id":"20180430_Satraval_egyutt_fujta_el_a_szel_meghalt_egy_maszo_a_Himalajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3266aad8-2ebd-45c8-8093-18e9c6f0b644","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Satraval_egyutt_fujta_el_a_szel_meghalt_egy_maszo_a_Himalajan","timestamp":"2018. április. 30. 17:21","title":"Sátrával együtt fújta el a szél, meghalt egy mászó a Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK volt vezetője szerint tudna mit tenni a közlekedési cég.","shortLead":"A BKK volt vezetője szerint tudna mit tenni a közlekedési cég.","id":"20180430_Vitezy_meltatlan_Budapesthez_a_repteri_busz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80302bb3-35c7-47d5-9212-55eeb5b74c83","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Vitezy_meltatlan_Budapesthez_a_repteri_busz","timestamp":"2018. április. 30. 14:53","title":"Vitézy: méltatlan Budapesthez a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","shortLead":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","id":"20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe97e53-974d-4d50-9365-9ae44ba03d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","timestamp":"2018. május. 01. 13:21","title":"Tudta, hogy 72 lóerős a valaha készült leggyengébb AMG Mercedes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat kormánykatona, illetve iráni fegyveres vesztette életét. Egyelőre nem tudni, kik lőtték ki a rakétákat, korábban a nyugati hatalmak, illetve az izraeli légierő gépei lőtték a közel-keleti országot.

","shortLead":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat...","id":"20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57826119-e8f8-4a1f-bd89-f5bd6e6aed85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","timestamp":"2018. április. 30. 14:07","title":"Több tucat kormánykatona halt meg a Szíria elleni új légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","shortLead":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","id":"20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43acf0d-6fb3-46b4-9d11-4382fcd57613","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","timestamp":"2018. április. 30. 10:41","title":"Bajnokin debütált Dárdai Pál fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]