Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt. A gyermekorvos 97 éves lánya most elárverezteti a családi örökséget, és dúsgazdaggá teheti testvéri gyermekeit. Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt...","id":"20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c1a5f9-9e8c-4e0b-a241-d30402c946d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","timestamp":"2018. május. 01. 15:23","title":"Elárverezik a kalandos történetű holland képet, amit a nácik nyúltak le a háborúban" A GYSEV szerint nem arról van szó, hogy az érintett munkatársak hirtelen és egyszerre mondtak volna fel, pótlásukat megoldották. A GYSEV szerint nem arról van szó...","id":"20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b60f89-e6f0-496a-82bc-8b8f3942a8f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Pár hét alatt nyolc mozdonyvezető hagyta ott a GYSEV-et" megy.","id":"20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb020883-e522-4e0f-afd0-b707e96e2ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:17","title":""Ridley Scott szégyellhetné magát Kevin Spacey miatt!" mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat" nevű hivatalnok vezetné.","id":"20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d5ce6-a861-4ae2-ae90-980d34ee9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a3f1a8-e933-40e8-9df6-9f1fd236c09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Megvan_ki_lehet_Orban_uj_jobbkeze","timestamp":"2018. május. 02. 09:29","title":"Megvan, ki lehet Orbán új jobbkeze" tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért" Tüntetés a jövőnkért" címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. Tüntetés a jövőnkért" címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén"