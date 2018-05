Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rappernek sajátos véleménye van a rabszolgaságról. ","id":"20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64dc192c-546c-4442-9689-2bb3e7357b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2963d2ae-800b-4015-a6ee-ac491ff13528","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Tarolt a Babuka a fűben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","shortLead":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","id":"20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9882b-a2f5-40fb-972c-4284f8cbdad4","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","timestamp":"2018. május. 02. 06:20","title":"Több millió ember haláláért felel évente a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","shortLead":"Piliscsaba és Pilisvörösvár között egy kamion és egy autó csattant, az M1-esen, Biatorbágynál pedig két autó. ","id":"20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a601574-343d-4156-88b4-2ca79f8532ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f853e-1299-4e66-b9bd-691a91d25d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_karambol_miatt_benult_meg_a_10es_ut_es_az_m1es_autopalya_is","timestamp":"2018. május. 02. 08:24","title":"Karambol miatt bénult meg a 10-es út és az M1-es autópálya is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]