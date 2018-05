Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","shortLead":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","id":"20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38cea32-bcfa-45b0-9a3f-f903bedf9104","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","timestamp":"2018. május. 02. 10:16","title":"Távozik a közmédiától a hirado.hu-t is felügyelő igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","id":"20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda63e4d-0ee2-4933-942c-d40e593b6de3","keywords":null,"link":"/sport/20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Magyar színekben folytatja a pjongcsangi olimpia amerikai érmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen az időközi választásokon történő indulásuk összehangolásáról egyeztettek. A budapesti tanácskozás után az is kiderült, a józsefvárosi időközi polgármester-választásra lehet olyan ellenzéki jelölt, aki mögé mindenki be tud állni.","shortLead":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen...","id":"20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72e6d17-fa89-408c-9b1c-e796ef7e71dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","timestamp":"2018. május. 02. 14:42","title":"Kunhalmi az ellenzéki tárgyalások után: Tök jó fej volt mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja a vendégmunkásoknak nyújtott családtámogatást, mondja Szijjártó Péter külügyminiszter. Aztán hirtelen fordulattal a közellenség Brüsszelhez fordul segítségért.\r

\r

","shortLead":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja...","id":"20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fcede7-5dce-4fd3-a362-79ce05313c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","timestamp":"2018. május. 02. 14:36","title":"Osztrák családtámogatási megszorítások: Szijjártónak hirtelen fontos lett Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását – figyelmeztetett a NAV.","shortLead":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási...","id":"20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b669e-642e-4650-9629-b3e5846b3621","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","timestamp":"2018. május. 02. 12:56","title":"Olcsón vette, drágán adta el öt éven belül a lakását? Adóznia kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan meghaltak. A terrorcselekmény a titkosszolgálatok épületeinek közelében, a vidékfejlesztési és lakásügyi minisztériumtól nem messze történt. Egy öngyilkos támadó felrobbantott egy pokolgépet, amikor a minisztériumokba a reggeli munkakezdéskor tisztviselők érkeztek. \r

Később a helyszínen összegyűlt emberek, köztük újságírók csoportjához lépett egy másik gyalogos merénylő, aki szintén működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc újságíró meghalt, az áldozatok között volt az AFP francia hírügynökség helyi fotósa Shah Marai is aki 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában. \r

Ez volt az újságírók elleni legvéresebb merénylet a tálibok 2001. decemberi bukása óta - hangsúlyozta a kabuli kettős merényletre reagálva közleményében a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet, amely szerint tudatosan a sajtót támadták.\r

Az AFP hírigazgatója, Michele Léridon méltatta az újságíró bátorságát, szakmai tudását és nagylelkűségét, aki merényletek tucatjairól tudósított, mielőtt saját maga is a barbárság áldozata lett.\r

A 48 éves Sah Marai 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában, tudósított a tálib uralom korszakában, majd a 2001. évi amerikai invázióról, annak valamennyi fontos fejleményéről.\r

\r

\r

","shortLead":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan...","id":"20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0161417c-d12d-44be-b502-c902daf09685","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","timestamp":"2018. május. 01. 13:10","title":"Válogatás a pokolgépes merényletben elhunyt Shah Marai fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","shortLead":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","id":"20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75956a-baae-476b-ae53-0e0c6e09b131","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","timestamp":"2018. május. 02. 11:16","title":"A nap képe: a kis Smart, aminek 6 kereke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]