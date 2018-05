Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre, hogy a Nagy Futamon járjon a szurkolók kedvében. Bocsánatkérésben már profi, de a magyarázkodásnál sokkal jobban érdekli a győzelem.","shortLead":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre...","id":"20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3637987-ef53-4bd6-9303-7a9068dd64c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","timestamp":"2018. május. 01. 16:00","title":"Nem könnyű felnőni 300 km/h felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal próbálkoznak.","shortLead":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal...","id":"20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec6efc-8648-4558-9c1d-7090c9e0b4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","timestamp":"2018. május. 01. 19:03","title":"Látta már a Facebook miniatűr bejegyzéseit? Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak, értékelni fogják.","shortLead":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak...","id":"20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdf6e94-a118-46cf-a151-2375b26cccd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","timestamp":"2018. április. 30. 13:00","title":"Ezt a funkciót nagyon fogják szeretni a felhasználók az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0b448-e25b-4a78-8d15-39747d80a33b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek egyik szabadidő-autóját, a Karoqot gyártják majd a németországi osnabrücki üzemben is.","shortLead":"A csehek egyik szabadidő-autóját, a Karoqot gyártják majd a németországi osnabrücki üzemben is.","id":"20180501_skoda_karoq_gyartas_volkswagen_osnabruck","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea0b448-e25b-4a78-8d15-39747d80a33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef751a-30b8-45a9-b76f-2aaca9f0dd01","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_gyartas_volkswagen_osnabruck","timestamp":"2018. május. 01. 18:21","title":"Ez aztán a történelmi fordulat: a németek fognak Skodát gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","shortLead":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","id":"20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d185394-2d3c-4c43-a6db-54f04d980810","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","timestamp":"2018. május. 01. 12:36","title":"Avicii törött üveggel követett el öngyilkosságot a TMZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]