Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c1a8cd-ca8c-4e14-944a-bef4d073f621","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miután kiestek a BL-ből, még ki sem tudták aludni magukat. ","shortLead":"Miután kiestek a BL-ből, még ki sem tudták aludni magukat. ","id":"20180502_Tuzriado_volt_a_Bayern_Munchen_madridi_hoteljeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c1a8cd-ca8c-4e14-944a-bef4d073f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8679b33f-ba21-4041-bf96-130f72fbbcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Tuzriado_volt_a_Bayern_Munchen_madridi_hoteljeben","timestamp":"2018. május. 02. 10:54","title":"Tűzriadó volt a Bayern München madridi hoteljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek a szónoka, amelyet a Remix diszkóhoz szerveztek roma civilek.","shortLead":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek...","id":"20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5ec11-7dc8-452f-abec-bac6dac3d10d","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","timestamp":"2018. május. 01. 08:26","title":"Videó: Romák tüntettek a Remix diszkónál, de Kis Grofó mégis fellépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül a boltok polcain is megjelenhetnek az első \"fás\" italok. ","shortLead":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül...","id":"20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9551d-1b69-467a-8aa3-0fc66b66d4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","timestamp":"2018. május. 02. 16:53","title":"És akkor Japánban feltalálták a jövő pálinkáját: fából csinálnak szeszesitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker neves harvardi pszichológus.","shortLead":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker...","id":"20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e1742-49e1-4b1d-936c-3672cdede4fb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","timestamp":"2018. május. 02. 13:15","title":"A világ tényleg folyamatosan fejlődik minden fontos területen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","shortLead":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","id":"20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfc143-27f4-4b27-bc5a-fa276f540a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","timestamp":"2018. május. 02. 11:58","title":"Izgulhatnak a Guns N' Roses-rajongók – lehet, hogy turnéra viszik a leghíresebb Guns-lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth rádiót is szembesítette a közmédiával szembeni jogos, közszolgálati elvekkel.\r

\r

","shortLead":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth...","id":"20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9503b6e-3044-433e-8775-55f2b0eeea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","timestamp":"2018. május. 02. 09:27","title":"Hadházy most a Kossuth Rádiót trollkodta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]