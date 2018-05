Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke.","shortLead":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség...","id":"20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2fa782-0d45-49f5-ac4b-51f0c028dbfe","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","timestamp":"2018. április. 30. 13:13","title":"Jégkorong-világbajnokságot rendezhet Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal szervezésében tartott nyelvi és integrációs tanfolyamokat záró vizsgán - írták hétfőn német lapok a hivatal kimutatása alapján.","shortLead":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi...","id":"20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625e867-09f8-4432-929e-bf9f9628c14d","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","timestamp":"2018. április. 30. 11:29","title":"A menedékkérők közel fele nem ment át a német bevándorlási hivatal nyelvvizsgáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába korosodik, a Sony játékkonzolja továbbra is igen keresett. 