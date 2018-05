Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","shortLead":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","id":"20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38027021-b6c6-4b97-a92c-ab26066f8a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Orbán ellenfele egy mondatban összefoglalta, miről szól az új EU-büdzsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget, hogy egy ki nem próbált herpeszgyógyszert adott be megának egy teremnyi néző előtt. Traywick valószínűleg sokaknak ártott azzal, hogy másokat is felelőtlen öngyógyításra bíztatott.","shortLead":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget...","id":"20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1c1e8d-b123-4e1f-a935-11a589941307","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","timestamp":"2018. május. 02. 18:26","title":"Ide vezet a túlzott öngyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67db23e2-7f91-48eb-a204-954b46e3f16b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök maga diktálta azt a 2015-ös orvosi véleményt, amelyben megállapította magáról, hogy megdöbbentően jó egészségi állapotban van – mondta a CNN hírtelevíziónak az az orvos, aki végül aláírta a kampány idején készült dokumentumot.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök maga diktálta azt a 2015-ös orvosi véleményt, amelyben megállapította magáról...","id":"20180502_Trump_magarol_adott_ki_orvosi_igazolast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67db23e2-7f91-48eb-a204-954b46e3f16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9df21cf-0cc2-4ea6-bf7f-4c55bd4610a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Trump_magarol_adott_ki_orvosi_igazolast","timestamp":"2018. május. 02. 12:22","title":"Trump magáról adott ki orvosi igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is megerősítették.","shortLead":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is...","id":"20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f4d2a-5573-4f01-bc8f-39b0855c7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","timestamp":"2018. május. 03. 18:59","title":"Ez már biztos: megvan, mikor jön az új HTC csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014554c2-ffb1-4aec-b328-4f35b586ba35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új csillag tűnt fel a kamuhíroldalak egén, és sok versenytárs közül kell kitűnnie, hát elég erős álhírekkel operál.","shortLead":"Új csillag tűnt fel a kamuhíroldalak egén, és sok versenytárs közül kell kitűnnie, hát elég erős álhírekkel operál.","id":"20180503_schwarzenegger_meghalt_terence_hill_hir_kamu_atveres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014554c2-ffb1-4aec-b328-4f35b586ba35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888eea8c-10c8-42ee-8704-de2c6ae0f29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_schwarzenegger_meghalt_terence_hill_hir_kamu_atveres","timestamp":"2018. május. 03. 07:02","title":"Ön is gyászolja Schwarzeneggert? Nem kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b105bf6-74d4-4dee-a462-3b17a8e36e6e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kutatások szerint gyakrabban engedünk a csábításnak akkor, amikor az agyunk megfontolt, mérlegelő gondolkodásért felelős részét leköti valami más. Dan Ariely pszichológus-közgazdász írása.","shortLead":"Kutatások szerint gyakrabban engedünk a csábításnak akkor, amikor az agyunk megfontolt, mérlegelő gondolkodásért...","id":"20180503_dan_ariely_Miert_csabulunk_el_ha_faradtak_vagyunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b105bf6-74d4-4dee-a462-3b17a8e36e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfac6a-2527-471c-960e-eb347bb7d84e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180503_dan_ariely_Miert_csabulunk_el_ha_faradtak_vagyunk","timestamp":"2018. május. 03. 13:15","title":"Miért csábulunk el, ha fáradtak vagyunk? És hogyan védekezhetünk ez ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül a boltok polcain is megjelenhetnek az első \"fás\" italok. ","shortLead":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül...","id":"20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9551d-1b69-467a-8aa3-0fc66b66d4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","timestamp":"2018. május. 02. 16:53","title":"És akkor Japánban feltalálták a jövő pálinkáját: fából csinálnak szeszesitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]