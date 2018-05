Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek: az igazságszolgáltatásé. Az újabb kétharmad birtokában a bíróságok bedarálása csupán idő kérdése – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek...","id":"20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7db3b-4bd7-4d4c-9d28-9d53ee94e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Merénylet a bírói függetlenség ellen – elképesztő ötletei vannak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett bőszen diktatúráznak is.","shortLead":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett...","id":"20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9167bf-131b-4c7e-abd7-68a88f30631f","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"A kormányt ekézi vadonatúj klipjében két magyar rapper – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se nagyon.","shortLead":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se...","id":"20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b26797-bc2e-4569-93a6-bc9d6d75214f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 09:22","title":"Elég fura szerzet, de a Ford feltalálta az autó-motorkerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","shortLead":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","id":"20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c1480e-27a0-4016-80e3-aabd4f542e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","timestamp":"2018. május. 02. 17:09","title":"5 milliárdért épül a belvárosi sportkomplexum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369","c_author":"Römerquelle","category":"brandcontent","description":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját dizájner vizeket készítenek a tökéletes kávéhoz. Kiemelt szerepe van nem csupán alapanyagként, hanem kísérő italként is. De pontosan milyen hatással van a vízösszetétel a feketénkre? És miért kapunk mindig a kávénk mellé? Van egyáltalán bármilyen valós funkciója ennek a szokásnak? Mindennek utánajártunk.","shortLead":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját...","id":"20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c631012-dccc-445f-aab0-4f36d6ef3749","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","timestamp":"2018. május. 02. 12:30","title":"Jó barista jó vízzel főz…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél kényelmesebbé tették a használatát.","shortLead":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél...","id":"20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7eca7-f8b5-4f76-b45b-edca78c1dffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","timestamp":"2018. május. 02. 20:03","title":"Töltse le, hasznos lehet: itt az Opera titokban készült új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","shortLead":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","id":"20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd03d4-4d5d-4d80-8fd2-31ed41dedaba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","timestamp":"2018. május. 02. 06:41","title":"Autósok figyelem! Támadnak a nyestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","shortLead":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","id":"20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75956a-baae-476b-ae53-0e0c6e09b131","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","timestamp":"2018. május. 02. 11:16","title":"A nap képe: a kis Smart, aminek 6 kereke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]