[{"available":true,"c_guid":"b43d67b5-d4ca-41b1-bf8f-24ac449b5fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadékmentes idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadékmentes idő várható az Országos Meteorológiai...","id":"20180503_folytatodik_a_nyar_a_tavaszban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43d67b5-d4ca-41b1-bf8f-24ac449b5fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e540ac9-f36e-45eb-8413-2d6983ce4405","keywords":null,"link":"/idojaras/20180503_folytatodik_a_nyar_a_tavaszban","timestamp":"2018. május. 03. 05:05","title":"Folytatódik a nyár a tavaszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff11e16-e7ef-4000-a956-65127e68ff0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére nagyon fotogén.","shortLead":"Szerencsére nagyon fotogén.","id":"20180502_Magyar_vizsla_whiskey_Instagram","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff11e16-e7ef-4000-a956-65127e68ff0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4719feb2-db43-4d7b-bcc0-39ebffc60a08","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Magyar_vizsla_whiskey_Instagram","timestamp":"2018. május. 02. 14:58","title":"Egy utazgató magyar vizsla az Instagram új üdvöskéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","shortLead":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","id":"20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dc4b34-5b19-4f55-a28a-80303dadd576","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Már van is jelentkező Hadházy helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást – nyilatkozta az MKIK főtitkára.","shortLead":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást –...","id":"20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cf42c-14b5-4009-8b94-d7a0b5c85348","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","timestamp":"2018. május. 02. 14:55","title":"Korai volt az öröm, hogy nem hajtják be a kamarai hozzájárulást az elmaradókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép, amelyet a Game Boy reinkarnációjaként emlegetnek. A zsebbe csúsztatható eszköz már most, két héttel megjelenése előtt sikerterméknek tűnik.","shortLead":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép...","id":"20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5c5afe-bb60-40a3-9ee4-4c44ed1a8de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","timestamp":"2018. május. 03. 17:03","title":"Ha meglátja a kulcstartóra akasztható mini Game Boy-t, valószínűleg ön is akar majd egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se nagyon.","shortLead":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se...","id":"20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b26797-bc2e-4569-93a6-bc9d6d75214f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 09:22","title":"Elég fura szerzet, de a Ford feltalálta az autó-motorkerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]