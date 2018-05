Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ce6164-409a-4fe5-a360-d9fd6be41831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kenyai Ngugi Wa Thiong'o, a japán Haruki Murakami, a kanadai Margaret Atwood, vagy az állandó magyar esélyesek valamelyike nyerné a díjat?","shortLead":"A kenyai Ngugi Wa Thiong'o, a japán Haruki Murakami, a kanadai Margaret Atwood, vagy az állandó magyar esélyesek...","id":"20180504_Irodalmi_Nobel_dij_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ce6164-409a-4fe5-a360-d9fd6be41831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe9edd-00ef-44bb-b3fb-1d6af20312e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Irodalmi_Nobel_dij_szavazas","timestamp":"2018. május. 04. 10:29","title":"Bár idén nem osztják ki, mondja el, kinek adná az irodalmi Nobel-díjat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél bizonyítja, hogy ez nem igaz. ","shortLead":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél...","id":"20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e098a9-1e31-40df-92e7-f7ee25bac1f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","timestamp":"2018. május. 03. 09:00","title":"Tavalyi OLAF-levéllel bizonyítja az ügyészség, hogy az EU elégedett Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","shortLead":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","id":"20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99575734-b77b-43c8-a3cc-eaf1638626d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","timestamp":"2018. május. 03. 10:48","title":"28 éve buszsofőr, de ilyet még nem pipált: medvével ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","id":"20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7c652-cf51-4af8-a018-182b22046eaf","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","timestamp":"2018. május. 03. 13:34","title":"Magukkal szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős szerkesztővel szemben, aki a 2016 decemberében Orbán Viktor miniszterelnökkel készített, és az egyik Fejér megyei napilapban is megjelentetett interjú szövegét – annak nyomdába kerülését megelőzően – több ponton megváltoztatta. ","shortLead":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős...","id":"20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172015b-a82e-41bd-b4d6-7786d8528584","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 09:05","title":"Vádemelés a meghekkelt Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]