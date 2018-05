Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Utánpótláscentrumnak nevezték a szigetszentmiklósi stadiont, csakhogy az építkezés annyira drága volt, hogy meg kellett szüntetni az összes utánpótláscsapatot.","shortLead":"Utánpótláscentrumnak nevezték a szigetszentmiklósi stadiont, csakhogy az építkezés annyira drága volt, hogy meg kellett...","id":"20180504_Draga_volt_a_stadionepites_a_felnottcsapat_utan_az_utanpotlasfoci_is_megszunt_Szigetszentmiloson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e328fc-fe5c-47ba-a946-65bcb3f15527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_Draga_volt_a_stadionepites_a_felnottcsapat_utan_az_utanpotlasfoci_is_megszunt_Szigetszentmiloson","timestamp":"2018. május. 04. 11:59","title":"Drága volt a stadionépítés, a felnőttcsapat után az utánpótlásfoci is megszűnt Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","shortLead":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","id":"20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a60e47-1e9c-4171-a04d-df307a074989","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","timestamp":"2018. május. 03. 12:28","title":"Elindult a Budapest–New York-repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra a tulajdonos fővárosi önkormányzat sem adott engedélyt, csak a bontásra. Kimentünk a helyszínre, megnéztük, mi látható a pusztítás után.","shortLead":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra...","id":"20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff895f43-5a6c-4854-964e-475bd142b1f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","timestamp":"2018. május. 04. 21:19","title":"Így néz ki felülről a főváros tudta nélkül letarolt terület a Margitszigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35104077-f359-4320-b4db-33d992ddc82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ernst&Young vizsgálta ki a honlapleállást, és arra jutottak, a honlap nem volt eléggé terhelhető. A terhelési tesztek eredményeit ráadásul csak a választások után adták át az NVI-nek. ","shortLead":"Az Ernst&Young vizsgálta ki a honlapleállást, és arra jutottak, a honlap nem volt eléggé terhelhető. A terhelési...","id":"20180504_Itt_a_jelentes_hogy_miert_allt_le_az_NVI_honlapja_a_valasztas_napjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35104077-f359-4320-b4db-33d992ddc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5eef6-7852-424d-bc14-412337eecda9","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Itt_a_jelentes_hogy_miert_allt_le_az_NVI_honlapja_a_valasztas_napjan","timestamp":"2018. május. 04. 17:33","title":"Itt a jelentés, hogy miért állt le az NVI honlapja a választás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár kitartóan védelmezi is új otthonát, így az érdeklődők egy ideig innen nem szemlélhetik a természetet.","shortLead":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár...","id":"20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1be78c-0813-4283-9ae9-a2bd4efd8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","timestamp":"2018. május. 03. 09:13","title":"MegSzállás: Fészket rakó gólya foglalt el egy kilátót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban balesetet szenved.","shortLead":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban...","id":"20180503_autopalya_motor_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e901e3a2-4660-47a7-9ae5-fb29d68c1ab2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autopalya_motor_baleset_video","timestamp":"2018. május. 03. 04:01","title":"Szemből hajtott fel az autópályára a motoros, nem lett jó vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék továbbra is úgy égetik a pénzt, mintha végtelen mennyiségben állna nekik rendelkezésre.","shortLead":"Elon Muskék továbbra is úgy égetik a pénzt, mintha végtelen mennyiségben állna nekik rendelkezésre.","id":"20180503_tesla_2018q1_jelentes_elektromos_auto_model_3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77adf046-8b30-45b4-9593-482bb3b482df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_2018q1_jelentes_elektromos_auto_model_3","timestamp":"2018. május. 03. 06:41","title":"Történetének legrosszabb negyedévén van túl a Tesla, de van minek örülniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat néhány hónap alatt nőtt ekkorára. ","shortLead":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat...","id":"20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5224aa4a-9237-4ac0-ab2f-09495b7a96d3","keywords":null,"link":"/elet/20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","timestamp":"2018. május. 04. 10:39","title":"60 kilós daganatot távolítottak el a petefészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]