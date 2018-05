Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését, a Fidelio pedig arról is kérdezte a rendezőt, hogy visszavárják-e Marton Lászlót tanítani.","shortLead":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését...","id":"20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c1a892-7633-4417-9157-86e4b135dee7","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"SZFE: Az intézetvezető nem támogatja, hogy meghosszabbítsák Marton szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várandósan került börtönbe, ott szülte meg kislányát. Mivel a jogszabályok szerint a gyermek csak egyéves koráig lehet az anyukájával, a kisbaba édesanyja szabadulásáig állami gondoskodásba került az SOS Gyermekfalvakhoz. Anyák napja alkalmából megható kisfilm mutatja meg a történetüket.\r

","shortLead":"Várandósan került börtönbe, ott szülte meg kislányát. Mivel a jogszabályok szerint a gyermek csak egyéves koráig lehet...","id":"20180504_Mi_lesz_a_bortonben_szuletett_babaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19b912-e11d-4927-8a6f-58f0aea099be","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Mi_lesz_a_bortonben_szuletett_babaval","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Mi lesz a börtönben született babával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie, állítólag megalázó dolgot vágott a fejéhez.","shortLead":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie...","id":"20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52a591-ee40-460e-a9de-daf5ac4aab1a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","timestamp":"2018. május. 04. 12:56","title":"Bocsánatot kért Hosszú Katinkától volt amerikai edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","shortLead":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","id":"20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41beec92-d806-4f3c-861d-f0bc97385d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. május. 05. 09:48","title":"Időben máris teljes az összhang a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta ki a testületből decemberben elfogadott új viselkedési szabályzatára hivatkozva.","shortLead":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta...","id":"20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad7421-5970-4df9-81a7-04c03cc94cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Polanski ügyvédje: Nem volt fair az amerikai filmakadémia eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel mentek vissza később, és a támadókat is elfogták.","shortLead":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel...","id":"20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe0b3d5-dea9-4c63-9293-8208e50224eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","timestamp":"2018. május. 03. 19:51","title":"Csak nagy nehezen tudnak kitoloncolni egy togói férfit Németországból, razzia is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ausztrál tanulmány mutatta ki az összefüggést az étkezés és a fogantatás időpontja között. ","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány mutatta ki az összefüggést az étkezés és a fogantatás időpontja között. ","id":"20180504_Aki_nem_eszik_gyumolcsot_az_kesobb_esik_teherbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363603e7-d2f6-47e2-a517-84ef23403193","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Aki_nem_eszik_gyumolcsot_az_kesobb_esik_teherbe","timestamp":"2018. május. 04. 17:46","title":"Aki nem eszik gyümölcsöt, az később esik teherbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]