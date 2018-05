Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad fordításban, „Megváltoztok vagy eltűntök” című könyve. A 78 éves szerző évtizedek óta a francia gazdaság egyik kulcsfontosságú figurája.","shortLead":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad...","id":"20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9feed5a-b149-4eb4-9436-948bb127d2e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","timestamp":"2018. május. 04. 16:02","title":"„Marx él”- vihart kavart a hajdani bankvezér könyve a nagy pénzek igazságosabb elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az utat a 10-es kilométernél teljes szélességében lezárták. ","shortLead":"Az utat a 10-es kilométernél teljes szélességében lezárták. ","id":"20180503_Meghalt_egy_ember_egy_balesetben_az_M1M7_Budapestrol_kivezeto_szakaszan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a80dd2-b159-42fa-aba2-35cd850ee6ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Meghalt_egy_ember_egy_balesetben_az_M1M7_Budapestrol_kivezeto_szakaszan","timestamp":"2018. május. 03. 11:04","title":"Meghalt egy ember egy balesetben az M1-M7 Budapestről kivezető szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","shortLead":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","id":"20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c64cde-e612-4f73-a8b1-93f730265ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","timestamp":"2018. május. 03. 21:20","title":"Félholt egerészölyvvel sétált be az áramszolgáltatóhoz a madármentő állomás vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az erősödő külföldi kereslet és a termelési költségek emelkedése miatt a borok drágulására számít a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.","shortLead":"Az erősödő külföldi kereslet és a termelési költségek emelkedése miatt a borok drágulására számít a Hegyközségek...","id":"20180503_Dragulhat_iden_a_bor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bb83c6-ab4f-4844-acb5-7a2dbe6f6546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Dragulhat_iden_a_bor","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Drágulhat idén a bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős szerkesztővel szemben, aki a 2016 decemberében Orbán Viktor miniszterelnökkel készített, és az egyik Fejér megyei napilapban is megjelentetett interjú szövegét – annak nyomdába kerülését megelőzően – több ponton megváltoztatta. ","shortLead":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős...","id":"20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172015b-a82e-41bd-b4d6-7786d8528584","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 09:05","title":"Vádemelés a meghekkelt Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]