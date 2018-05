Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adf59f15-9666-4799-8581-7ac91383287a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fény derült a legendás svéd húsgolyók eredetére, amelyeket a világ nagy része vélhetően csak az IKEA gyorsétterméből ismer. A húsgolyók receptje ugyanis a törököktől származhat.","shortLead":"Fény derült a legendás svéd húsgolyók eredetére, amelyeket a világ nagy része vélhetően csak az IKEA gyorsétterméből...","id":"20180503_Botrany_nem_is_sved_az_IKEAs_husgolyo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf59f15-9666-4799-8581-7ac91383287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90edf0a-9f2f-477b-88d6-68a788340f81","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Botrany_nem_is_sved_az_IKEAs_husgolyo","timestamp":"2018. május. 03. 16:24","title":"Botrány: nem is svéd az IKEA-s húsgolyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését, a Fidelio pedig arról is kérdezte a rendezőt, hogy visszavárják-e Marton Lászlót tanítani.","shortLead":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését...","id":"20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c1a892-7633-4417-9157-86e4b135dee7","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"SZFE: Az intézetvezető nem támogatja, hogy meghosszabbítsák Marton szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","shortLead":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","id":"20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8101e2-7cf9-47c1-b4da-243bf24634bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","timestamp":"2018. május. 03. 16:09","title":"Csendben nevet váltott az ikonikus budapesti szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af90616-fed7-4ef1-a06e-e594071d1be1","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","timestamp":"2018. május. 04. 13:08","title":"Csak egy leleplezés kell, máris egy nap alatt kinyit a vendégház!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sarkad város kezelésében lévő dögtelepre bárki bemehetett, a Nemzeti Vágtán balesetet szenvedett lovat pedig csak három nap után szállították el. A lovat valószínűleg a környékbeliek csonkították meg, hogy egyenek belőle. Az állatorvos sejtette, hogy ez lesz, ezért döntött a ló fejbelövése mellett. ","shortLead":"A Sarkad város kezelésében lévő dögtelepre bárki bemehetett, a Nemzeti Vágtán balesetet szenvedett lovat pedig csak...","id":"20180504_Harom_napig_hagytak_rohadni_a_dogtelepen_a_Nemzeti_Vagtan_felbuko_versenylovat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7ee1d-909c-4c2b-9169-8fc24d7e9ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Harom_napig_hagytak_rohadni_a_dogtelepen_a_Nemzeti_Vagtan_felbuko_versenylovat","timestamp":"2018. május. 04. 20:56","title":"Három napig hagyták rohadni a dögtelepen a Nemzeti Vágtán felbukó versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","shortLead":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","id":"20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41beec92-d806-4f3c-861d-f0bc97385d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. május. 05. 09:48","title":"Időben máris teljes az összhang a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]